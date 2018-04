GF 2018 - il Telefono Rosa sulla lite tra Aida e Baye : ‘Inaccettabili scene di violenza’ : La lite furibonda (sui toni di:”Ti attacco al muro”) che si è consumata tra Aida Nizar Delgado (QUI chi è) e Baye Dame Dia (QUI chi è) nella casa del Grande Fratello Nip (capitanato da Barbara D’Urso che è tornata al timone della trasmissione dopo tanti anni dalla sua ultima esperienza con la ‘Casa’ per antonomasia) continua a far discutere. Dopo la condanna degli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, anche il Telefono ...

GF 2018 - il Telefono Rosa sulla lite tra Aida e Baye : ‘Inaccettabili scene di violenza’ : La lite furibonda (“Ti attacco al muro”) che si è consumata tra Aida Nizar Delgado (QUI chi è) Baye Dame Dia (QUI chi è) nella casa del Grande Fratello Nip (capitanato da Barbara D’Urso che è tornata al timone della trasmissione dopo tanti anni dalla sua ultima esperienza con la ‘Casa’ per antonomasia) continua a far discutere. Dopo la condanna degli opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, anche il Telefono Rosa fa sentire ...

Gf 2018 - Baye Dame tra le critiche : si punta la pistola in testa - è già polemica : Baye Dame è il concorrente della quindicesima edizione (attualmente in corso sul piccolo schermo) di uno dei reality show italiani più seguiti e discussi in rete. Il giovane concorrente di colore sta deludendo tutti i telespettatori del 'Grande Fratello Nip 15' i quali, dopo essere venuti a conoscenza di quanto è accaduto recentemente nella casa, stanno appellando a gran voce sul web e sui social in merito all'espulsione del ragazzo: scopriamo ...

GF 2018 - Barbara d’Urso promette provvedimenti seri per Baye Dame : Il GF 2018 ha dato il suo responso e non si tratta solo del comunicato letto in questi ultimi minuti dai concorrenti. Barbara d’Urso ha fatto un breve recap dello scontro fra Baye Dame e Aida Nizar nella puntata di Pomeriggio 5 ed ha annunciato che verranno presi dei provvedimenti. Il comportamento di Baye Dame ha sollevato un polverone sul web ed anche se nella Casa sono tutti dalla parte della senegalese, molti telespettatori hanno ...

Grande Fratello 2018 - la produzione interviene sullo scontro tra Aida Nizar e Baye Dame : L'accesa discussione tra Aida Nizar e Baye Dame che ha portato i due ai limiti di un'aggressione fisica si è conclusa con un richiamo da parte della produzione del Grande Fratello.

Grande Fratello 2018 : Baye Dame attacca Aida. Malgioglio e il web insorgono : Cronaca della seconda puntata 12 Gennaio 2015 Grande Fratello 2018: scintille tra Malgioglio e Aida Nizar e il primo eliminato. Cronaca della prima puntata 12 Gennaio 2015 Grande Fratello 2018: la ...

GF 2018 : rissa sfiorata tra Aida Nizar e Baye Dame - web in rivolta! : Una violenta lite nella casa del Grande Fratello ha mandato all’aria l’armonia che avrebbe dovuto esserci per il giorno della Festa della Liberazione. Cosa è successo tra Aida Nizar e Baye Dame? Ecco tutti i dettagli della lite! Eravamo certi che con il suo ingresso nella casa Aida avrebbe rotto gli equilibri che si erano creati fra i concorrenti, ma ciò che è accaduto nella giornata del 25 Aprile ci ha rivelato ...

Gf Nip 2018 - Baye Dame a rischio espulsione? Il duro intervento di Malgioglio Video : È trascorsa circa una settimana dall'ingresso dei concorrenti nella casa del Grande Fratello Nip 2018. Il reality show di Canale 5 [Video], giunto alla quindicesima edizione nella sua forma originale dedicata a tutti i partecipanti provenienti dal mondo comune e non a coloro gia' noti nel mondo dello spettacolo, sta cominciando a far discutere il pubblico da casa ma non solo. In queste ultime ore, infatti, a commentare le ultime vicende avvenute ...

Gf Nip 2018 - Baye Dame a rischio espulsione? Il duro intervento di Malgioglio : È trascorsa circa una settimana dall'ingresso dei concorrenti nella casa del Grande Fratello Nip 2018. Il reality show di Canale 5, giunto alla quindicesima edizione nella sua forma originale (dedicata a tutti i partecipanti provenienti dal mondo comune e non a coloro già noti nel mondo dello spettacolo), sta cominciando a far discutere il pubblico da casa ma non solo. In queste ultime ore, infatti, a commentare le ultime vicende avvenute ...

GRANDE FRATELLO 2018 - BAYE DAME ATTACCA AIDA NIZAR/ Video - "È bullismo - squalificatelo!" : parla Malgioglio : GRANDE FRATELLO 2018, BAYE DAME ATTACCA AIDA NIZAR e nella Casa si scatena la lite. Il web è furioso: "Bullizzata, BAYE deve essere squalificato" e parla anche Cristiano Malgioglio(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 18:38:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - Baye Dame attacca Aida Nizar/ Video : squalificato? Insulti e “alitate” - web in rivolta : Grande Fratello 2018, Aida Nizar contro tutti: per colpa di un tiramisù scatta la lite nella Casa con Baye Dame imbufalito, ecco cosa è successo.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 16:51:00 GMT)

Stasera in TV Streaming Diretta 25 aprile 2018 : Bayern-Real Champions : Stasera in tv guida programmi Streaming Canale 5, Italia 1, Rete 4 25 aprile Bayern-Real Le Iene Ancora la Champions League protagonista su Canale 5 : dalle 20.40 collegamento con Monaco di Baviera ...

Bayern Monaco-Real Madrid - semifinale andata Champions League 2018 : i bavaresi in cerca di rivincite contro i Blancos : Parlare di una grande classica del calcio europeo non è certamente un errore. Come altro altro definire la sfida dell’Allianz Arena, di domani sera (ore 20.45), tra il Bayern Monaco ed il Real Madrid, andata delle semifinali di Champions League 2018. Sarà il 25° confronto complessivo tra le due compagini ed il settimo in semifinale. PERCORSO Bayern – Il Bayern arriva all’appuntamento dopo aver superato il Besiktas (ottavi di ...

Probabili Formazioni Bayern Monaco-Real Madrid - Semifinale Champions League 25-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Bayern Monaco-Real Madrid, Champions League 2017/2018, Ore 20.45: Nei bavaresi assente Vidal per infortunio; Blancos con Isco e Ronaldo affianco di Benzema. E’ vista da tutti come una finale anticipata la sfida dell’Allianz Arena che mette di fronte i padroni di casa del Bayern Monaco e il Real Madrid, nella gara d’andata delle Semifinali. I tedeschi sanno di partire sfavoriti davanti agli ...