GF 15 | Bobby Solo risponde alla figlia Veronica | “in 15 anni non sono mai stato

Gossip - Bobby Solo contro la figlia Veronica : 'Ecco cosa vuole veramente da me' : Chi segue il "Grande Fratello 15" sa perfettamente che all'interno della casa di Cinecittà c'è anche Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo. La ragazza da diverso tempo ha manifestato la sua volontà di ricucire i rapporti col padre, facendo più volte appelli nei contenitori di Barbara D'Urso. Dopo il suo ingresso nel reality Mediaset, la giovane ha menzionato spesso l'uomo che l'ha concepita scaturendo la rabbia del diretto interessato. ...

Gf - Bobby Solo durissimo con Veronica : "Lei e sua madre non hanno voluto comunicare con me per 15 anni" : Bobby Solo replica duramente alle continue richieste di riavvicinamento della figlia Veronica Satti, attuale concorrente del Gf Nip.Intervistato dal settimanale Spy, Bobby Solo spiega una volta per tutte cosa pensa di questa storia: "Ho dato incarico a un importante studio legale di tutelarmi perché a mio avviso si sta usando la mia persona per fare audience. C'è uno sfruttamento illecito della mia immagine a scopo di lucro. Non è più diritto di ...

Bobby Solo contro la figlia Veronica : «Stanno usando la mia persona per fare audience. Non mi ha mai contattato per 15 anni» : Bobby Solo È furibondo Bobby Solo. Il cantante è un vero e proprio fiume in piena contro la figlia Veronica Satti, reclusa al Grande Fratello 2018. «Ho dato incarico a un importante studio legale di tutelarmi, perché a mio avviso si sta usando la mia persona per fare audience. C’è uno sfruttamento illecito della mia immagine a scopo di lucro. Non è più diritto di cronaca e questo non mi piace. Confermo quello che ho già detto: in 15 anni ...

Grande Fratello - il dramma di Veronica. In piena diretta - mentre si respira un clima di festa - la Satti scoppia in un pianto disperato. La figlia di Bobby Solo non regge e si lascia andare. Uno spettacolo tremendo… Pubblico sbigottito : Se avete visto la seconda puntata del Grande Fratello, sapete già tutto. Se non l’avete già vista, vi raccontiamo tutto noi. Cosa è successo? Dunque. Barbara D’Urso ha mostrato a Veronica Satti un video con le dichiarazioni di suo padre Bobby Solo. Quel video l’ha fatta piangere. Già perché Bobby Solo reputa “ridicola” la possibilità di un ricongiungimento. Forse Veronica non si aspettava che suo padre avrebbe reagito così, per questo è ...

