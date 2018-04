GF 15 | Baye Dame sarà squalificato dal gioco?

Baye Dame - LITE CON AIDA NIZAR/ Sarà squalificato? Nuove accuse shock dalla spagnola al Grande Fratello : BAYE DAME squalificato dopo la forte LITE con AIDA NIZAR al Grande Fratello 15? Il web chiede provvedimenti mentre il gruppo organizza una trappola per la spagnola.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 21:50:00 GMT)

Baye Dame - Barbara D'Urso annuncia provvedimenti : «Atteggiamenti inaccettabili - io non ci sto» : di Ida Di Grazia A Pomeriggio 5 Barbara D'Urso affronta in prima persona la bufera che ha colpito il Grande Fratello in questi giorni, in merito agli episodi di bullismo nei confronti di Aida Nizar . ...

Baye Dame - ira di Barbara D'Urso : 'Atteggiamenti inaccettabili'. Attesi provvedimenti del Grande Fratello : A Pomeriggio 5 Barbara D'Urso affronta in prima persona la bufera che ha colpito il Grande Fratello in questi giorni, in merito agli episodi di bullismo nei confronti di Aida Nizar . Tranne Alberto e ...

GF 2018 - Barbara d’Urso promette provvedimenti seri per Baye Dame : Il GF 2018 ha dato il suo responso e non si tratta solo del comunicato letto in questi ultimi minuti dai concorrenti. Barbara d’Urso ha fatto un breve recap dello scontro fra Baye Dame e Aida Nizar nella puntata di Pomeriggio 5 ed ha annunciato che verranno presi dei provvedimenti. Il comportamento di Baye Dame ha sollevato un polverone sul web ed anche se nella Casa sono tutti dalla parte della senegalese, molti telespettatori hanno ...

Gf - Barbara D'Urso condanna il comportamento di Baye Dame : "Io non ci sto" : Dopo il comunicato ufficiale della produzione del Gf Nip , sono arrivate anche le dichiarazioni di Barbara D'Urso. La conduttrice del programma, durante Pomeriggio Cinque, ha mandato in onda uno ...

Grande Fratello 2018 - la produzione interviene sullo scontro tra Aida Nizar e Baye Dame : L'accesa discussione tra Aida Nizar e Baye Dame che ha portato i due ai limiti di un'aggressione fisica si è conclusa con un richiamo da parte della produzione del Grande Fratello.

Baye Dame - ira di Barbara D'Urso : 'Atteggiamenti inaccettabili - in arrivo provvedimenti' : A Pomeriggio 5 Barbara D'Urso affronta in prima persona la bufera che ha colpito il Grande Fratello in questi giorni, in merito agli episodi di bullismo nei confronti di Aida Nizar. Tranne Alberto e ...

Barbara d’Urso contro Baye Dame : “Per me è inaccettabile - io non ci sto” : Grande Fratello, Baye Dame verrà squalificato? Le parole di Barbara d’Urso parlano chiaro Com’era prevedibile, nella puntata odierna di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha parlato di quanto accaduto ieri, mercoledì 25 aprile, nella Casa del Grande Fratello. La conduttrice napoletana ha condannato il comportamento di Baye Dame nei confronti di Aida Nizar e annunciato che […] L'articolo Barbara d’Urso contro Baye Dame: ...

Baye Dame - lite con Aida Nizar/ Barbara d’Urso annuncia “provvedimenti molto seri” : “io non ci sto!” : Baye Dame squalificato dopo la forte lite con Aida Nizar al Grande Fratello 15? Il web chiede provvedimenti mentre il gruppo organizza una trappola per la spagnola.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 18:29:00 GMT)

Se Baye Dame del Gf è la drag queen del Muccassassina : Nelle ultime ore non si fa altro che parlare di Baye Dame e della violenta discussione avuta con Aida Nizar all'interno della casa del Gf Nip . Gli occhi - inveitabilmente - sono tutti su questi due ...

Baye Dame e Aida litigano : tutti concorrenti contro la Nizar al GF 15 : GF 15, dopo la lite tra Baye Dame e Aida tutti i ragazzi contro la Nizar: quello che è successo nella Casa Lo scontro tra Aida Nizar e Baye Dame ha acceso gli animi degli utenti sul web nelle ultime ore. Il pubblico che da casa segue il Grande Fratello non ha infatti particolarmente gradito […] L'articolo Baye Dame e Aida litigano: tutti concorrenti contro la Nizar al GF 15 proviene da Gossip e Tv.

Gli opinionisti del Gf contro Baye Dame : "Prendete provvedimenti" : Il durissimo scontro tra Aida Nizar e Baye Dame non è piaciuto per niente al pubblico del Gf Nip e nemmeno agli opionisti del programma. Sia Cristiano Malgioglio che Simona Izzo, infatti, hanno ...

Gf - Baye Dame perde la testa e minaccia Aida Nizar : "Ora ti ammazziamo" : Il clima nella casa del Gf Nip non è dei migliori e nelle ultime ore si è consumata una furibonda lite che è quasi sfociata in rissa.I protagonisti di questa tensione sono Baye Dame e Aida Nizar. Quest'ultima, infatti, è entrata nella casa del Gf soltanto lunedì e il suo ingresso ha rotto l'equilibrio che i concorrenti del reality avevano raggiunto. Con il suo carattere esuberante ha fin da subito fatto discutere, ma è stato nel giorno della ...

Baye Dame nel mirino di Cristiano Malgioglio - cosa farà il GF 15? : Baye Dame è finito ufficialmente nel mirino di Cristiano Malgioglio. L’opinionista del GF 15 non ha apprezzato le parole ed il tono del concorrente senegalese verso Aida Nizar. Nei giorni scorsi, la spagnola ha messo alla prova tutti gli animi della Casa e per via di un tiramisù sottratto al popolo si è scatenato il putiferio. Baye Dame in prima linea: urla assicurate contro Aida Nizar, che di contro ha pianto solo dopo aver visto Alberto ...