GF 15 | Alberto ad Aida | “Per favore dammi tempo”

Grande Fratello - Aida Nizar e Alberto Mezzetti contro tutti : 'Sono animali' : All'interno della casa del Grande Fratello è in atto un vero e proprio scisma che vede da una parte Aida Nizar e Alberto Mezzetti e dall'altra tutto il resto dei concorrenti. I due alleati si sono ...

Grande Fratello - Aida e Alberto sempre più vicini : 'Sei pronto a stupirmi?' : È inutile negarlo: c'è chiaramente del feeling tra Aida Nizar e Alberto, concorrenti del Grande Fratello 15. I due gieffini nelle ultime ore si sono mostrati sempre più vicini e complici: lo stesso Alberto, con l'entrata in gioco della prorompente spagnola, ha mostrato una nuova parte del suo carattere. E questo è stato notato davvero da tutti. Il bel biondino, rinominato Tarzan, è rilassato, sorridente e solare. Si è mostrato una valida spalla ...

Aida Nizar ha vomitato al GF 15 : la confessione ad Alberto Mezzetti : Grande Fratello, scoppia il vomito-gate: è stata Aida Nizar Questa mattina nella Casa del Grande Fratello è scoppiato il vomito-gate. Tutti i concorrenti della quindicesima edizione si sono chiesti chi abbia vomitato nella notte lasciando tutto sporco. Matteo Gentili e Alessia Prete si sono resi conto per prima quanto accaduto nel bagno. La ragazza ha provato anche a pulire ma le cose si sono complicate perché il bagno si era intasato tanto. ...

Grande Fratello - Aida confessa un segreto ad Alberto : «Mi vergogno a dirlo agli altri - per me è finita» : È dentro da poche ore, ma Aida Nizar sente di aver già compromesso la convivenza con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello. Non è stata completamente sincera e ora sta cercando di capire se svuotare il sacco e ascoltare il consiglio di Alberto. La spagnola si è sentita male nella notte e ha sporcato il bagno. Da questa mattina in casa stanno cercando di capire chi ha lasciato la toilette in condizioni pessime senza pulire. Aida ...

