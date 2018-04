Germania | prezzi import sotto le attese a marzo

Germania - rallentano a sorpresa i prezzi all'ingrosso a febbraio : Nel mese di marzo i prezzi all'ingresso in Germania hanno registrato una crescita dell'1,2% su base annuale, come nel mese precedente. Le stime degli analisti erano per una salita dell'1,5% . Lo ...

Germania : prezzi import in calo - inflazione rallenta : La recente tendenza al ribasso indica un rallentamento dell'inflazione in Germania, il che non è di buon auspicio per la BCE, che prevede di normalizzare la politica monetaria verso la metà del 2019. ...

Germania - prezzi import di febbraio in calo e sotto attese : Teleborsa, - Scendono i prezzi import in Germania . Nel mese di febbraio si è registrato un decremento dei prezzi import dello 0,6% su base mensile dopo il +0,5% registrato il mese precedente . La ...

Germania - frenano i prezzi di fabbrica. Deluse le attese : Teleborsa, - In decelerazione i prezzi alla produzione della Germania. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria del mese di febbraio rispetto allo stesso mese dell'anno ...

Germania - in calo i prezzi all'ingrosso a febbraio : Nel mese di febbraio, i prezzi hanno registrato una crescita dell'1,2% rispetto al +2% su base annuale ma in decelerazione rispetto al +2% dello scorso mese. Le stime degli analisti erano per una ...

Germania - crescono i prezzi import ed export a gennaio : Teleborsa, - prezzi import ed export in aumento in Germania. Nel mese di gennaio si è registrato un incremento dei prezzi import dello 0,5% su base mensile dopo il +0,3% registrato il mese precedente. ...

Germania : a gennaio prezzi produzione +2 - 1% su anno : Roma, 20 feb. (AdnKronos/Dpa) – Frenano i prezzi della produzione tedesca a gennaio. Secondo i dati diffusi oggi dall’istituto di statistica Destatis, l’indice è cresciuto su base annua del 2,1% rispetto al +2,3% di dicembre. Si tratta del dato più basso da dicembre 2016. Su base mensile, i prezzi alla produzione sono cresciuti dello 0,5% mentre a dicembre dello 0,2% in linea con le attese. L'articolo Germania: a gennaio ...