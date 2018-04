Gaza | tre morti e almeno 350 feriti nel quinto venerdì di scontri lungo la Striscia

Gaza - tre morti e almeno 200 feriti nel quinto venerdì di scontri lungo la Striscia : Dall'inizio delle manifestazioni nella Grande marcia del Ritorno le vittime sono 44. Le proteste proseguiranno fino al 15 maggio

Scontri nella Striscia di Gaza - tra i manifestanti oltre 700 feriti : Migliaia i palestinesi radunatisi al confine nel terzo venerdì di protesta consecutivo: alcuni hanno incendiato le bandiere israeliane

Nuovo venerdì di sangue a Gaza - oltre 520 feriti al confine con Israele : Violenze in almeno cinque punti diversi della Striscia, nelle scorse settimane almeno 33 palestinesi sono morti nel corso delle manifestazioni indette da Hamas

Nuovi scontri a Gaza - già trenta feriti - palestinesi lanciano bombe incendiarie : Migliaia di manifestanti si trovano lungo il confine di Gaza con Israele. I palestinesi, feriti o intossicati da gas lacrimogeno negli scontri in corso con l'esercito israeliano lungo la barriera...

Scontri a Gaza - fonti mediche : oltre 100 feriti tra i manifestanti : Torna alta la tensione al confine tra la Striscia di Gaza e Israele, dove almeno 112 manifestanti palestinesi sono rimasti feriti negli Scontri con l'esercito israeliano, dopo essere stati colpiti dai ...

Tre bimbi uccisi a Gaza - allarme Unicef : 11.21 Appello dell'Unicef per i bambini della Striscia di Gaza. Il direttore regionale per Medio Oriente e Nord Africa ha chiesto a tutte le parti di "mettere al primo posto la protezione dei bambini", che "non dovrebbero mai essere oggetto di violenza e non devono essere messi a rischio o incoraggiati a partecipare a violenze". Tre bimbi uccisi negli ultimi 10 giorni e decine quelli feriti gravemente. Uno su 4 (250.000) ha bisogno di ...

Gaza - scontri violentissimi al confine - nove palestinesi uccisi e oltre mille feriti : Un altro venerdì di sangue al confine tra Gaza e Israele: almeno nove palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano nei violenti scontri con i manifestanti, che hanno causato...

