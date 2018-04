Gaza | quinto venerdì di scontri | tre palestinesi morti e oltre trecento feriti Amnesty

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 aprile 2018) Non cala la tensione al confine trae Israele. Anche ildi protesta palestinese porta con sé una scia di sangue. Il 30 marzo scorso Hamas aveva lanciato la prima “Marcia per il ritorno“, in occasione del Land Day: 15 ie centinaia i. Oggi sono tre ihanno perso la vita e più disono rimasti. Il Land Day – che coincide con l’avvio della Pasqua ebraica – celebra ogni anno lo sciopero generale e le marce organizzate il 30 marzo del 1976 in protesta per l’esproprio di terre per motivi di sicurezza da parte di Israele. E proprio per mettere un freno all’uso “sproporzionato della forza” dell’esercito della Stella di Davive cheInternational ha rivolto un appello ai governi del mondo: “La comunità internazionale deve bloccare le forniture militari a Israele”, ha ...