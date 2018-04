Gaza | ' Marcia del ritorno' | soldati israeliani uccidono 3 palestinesi

Quinta "Marcia del ritorno" a Gaza. Tre palestinesi uccisi dalle forze israeliane : Sono tre i palestinesi uccisi dai soldati israeliani, nel corso di questo quinto venerdì di protesta al confine tra la Striscia di Gaza e Israele. Lo riferiscono fonti del ministero della Sanità palestinese, riportate da testate internazionali concordanti.Ieri, le Nazioni Unite hanno fornito un bilancio ufficiale: 40 i morti tra i palestinesi che hanno aderito alla "Marcia del ritorno", una protesta iniziata il 30 marzo e che, ...

Quarta Marcia del ritorno a Gaza. Israele lancia volantini di avvertimento : "Non arrivate ai confini" : In previsione della Quarta Marcia del ritorno prevista oggi, e indetta da Hamas, velivoli israeliani hanno lanciato questa mattina su Gaza volantini in arabo chiedendo alla popolazione di "evitare di avvicinarsi alla barriera difensiva". "Vi consigliamo caldamente - è scritto - di non partecipare ad atti di violenza contro le forze israeliane e di tenervi lontano dai terroristi. Hamas vi usa come strumento per i suoi interessi. I nostri ...

Gaza - fa discutere la bandiera nazista alla 'Marcia del Ritorno' : Negli ultimi giorni si è parlato molto dei tragici episodi che hanno interessato la striscia di Gaza. Andando maggiormente nello specifico, diversi manifestanti palestinesi sono stati uccisi dai raid dei militari israeliani durante la 'Marcia del Ritorno'. Tale repressione ha scatenato molta indignazione da parte dell'opinione pubblica e dei media filo-palestinesi, mentre alcuni opinionisti ed analisti israeliani hanno sostenuto che si è ...

Nuovi scontri al confine tra Gaza e Israele per la seconda "Marcia del Ritorno" proclamata da Hamas : Nuovi scontri nella Striscia di Gaza al confine con Israele, dove i manifestanti palestinesi stanno partecipando – per la seconda volta da venerdì scorso – alla "Grande Marcia del Ritorno" convocata da Hamas. I manifestanti hanno bruciato pneumatici e lanciato sassi contro i soldati israeliani, che hanno risposto con fuoco vivo e lanci di lacrimogeni. Secondo quanto riferito da un fotografo dell'agenzia France Press, una ...

Gaza - l'accusa : 'Dietro la Marcia del Ritorno c'è stata la mano di Erdogan' : Recentemente Gaza è stata interessata da nuovi episodi di violenza che hanno visto la morte di almeno 15 manifestanti palestinesi a seguito dei raid israeliani. Tali raid israeliani sono stati effettuati come risposta al lancio di missili e alle provocazioni di alcuni militanti palestinesi partecipanti alla 'Marcia di Ritorno'. La repressione effettuata dai militari dello stato ebraico ha giustamente causato perplessità e critiche da parte dei ...

A Gaza 16 morti in due giorni. E la Marcia diventa una strage : È salito fino a sedici il numero delle persone uccise in scontri con l'esercito israeliano che si sono verificati ieri, nel Giorno della Terra, quando in centinaia hanno risposto all'invito di Hamas, che chiedeva di scendere in strada e protestare, per ricordare il giorno in cui le terre palestinesi vennero confiscate da Tel Aviv.Un numero a cui si devono aggiungere centinaia di feriti, confermato dall'ambasciatore palestinese alle Nazioni ...

Tensione a Gaza - l'esercito israeliano apre il fuoco contro la marcia dei palestinesi : morti e feriti : E' di almeno 14 morti e più di mille feriti, secondo il ministero ministero della Sanità dell’enclave palestinese il bilancio degli scontri tra palestinesi e forze di sicurezza israeliane scoppiate nella...

La Grande Marcia si trasforma in un grande massacro. Numerosi i palestinesi morti e centinaia quelli feriti al confine tra Gaza e Isralele : I palestinesi hanno dimostrato che la loro causa non è per il cibo o relativa ad una questione esclusivamente umanitaria, ma è una questione politica dove "tutti i poteri del male" hanno cospirato ...

Marcia a Gaza finita nel sangue. Israele spara sul confine - dieci morti e centinaia di feriti : Cento cecchini posizionati. I carri armati a presidio del valico di Eretz, i reparti di élite pronti ad entrare in azione. Cronaca di guerra nel "Land Day" palestinese (il 30 marzo del 1976, sei arabi israeliani vennero uccisi dalle forze di sicurezza durante cortei contro le confische di terre in Galilea) che quest'anno Hamas ha trasformato nella Marcia del Ritorno". Una Marcia insanguinata. È il capo di Stato maggiore ...

Tensione a Gaza - l'esercito israeliano apre il fuoco contro la marcia dei palestinesi : morti e feriti : Alta Tensione al confine tra la Striscia di Gaza e Israele: un contadino palestinese è stato colpito a morte dal proiettile esploso da un carro armato di Tel Aviv questa mattina, poche ore prima dell'...

Il giorno della Grande marcia. Migliaia di palestinesi protestano al confine tra la Striscia di Gaza e Israele : tensioni e feriti : Migliaia di palestinesi si sono radunati alla frontiera tra la Striscia di Gaza e Israele per dare via alle proteste della Grande marcia del ritorno. A partire da oggi e per sei settimane i palestinesi saranno impegnati nella cosiddetta Marcia del ritorno: inizia con la Giornata della Terra, che segna l'espropriazione da parte del governo israeliano di terre di proprietà araba in Galilea il 30 marzo 1976. Le manifestazioni dureranno per ...

