Gaza | appello di Amnesty per embargo armi a Israele

swissinfo.ch

: A Gaza si continua a morire nell'indifferenza del mondo. La storia giudicherà il nostro silenzio. Ecco il nostro ap… - M5S_Europa : A Gaza si continua a morire nell'indifferenza del mondo. La storia giudicherà il nostro silenzio. Ecco il nostro ap… - sarah_corna : RT @M5S_Europa: A Gaza si continua a morire nell'indifferenza del mondo. La storia giudicherà il nostro silenzio. Ecco il nostro appello: h… - Mauro_Boccia : RT @ManuPalo67: A Gaza si continua a morire nell'indifferenza del mondo. La storia giudicherà il nostro silenzio. Ecco il nostro appello:#p… -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...