Gasdotto Tap a Melendugno | la Procura sequestra parte del cantiere

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Gasdotto Tap : sequestro procura Lecce di parte del cantiere. “No violazioni” : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Gasdotto Tap, procura di Lecce sequestra un'area del cantiere dove erano stati espiantati 448 ulivi. La replica, "nessuna violazione" (27 aprile 2018)(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 12:00:00 GMT)

Gasdotto Tap - procura di Lecce sequestra un’area del cantiere : “Violata la Via durante l’espianto di 448 ulivi” : Il nuovo cantiere della Tap è stato posto sotto sequestro probatorio dalla procura di Lecce. Secondo la pm Valeria Farina Valaori, l’azienda che sta costruendo il Gasdotto con approdo a Melendugno avrebbe violato le prescrizione contenute nella Valutazione di impatto ambientale nel corso dell’espianto di 448 ulivi, recentemente eradicati per consentire la costruzione del microtunnel. Il sequestro è stato eseguito dai carabinieri del ...

Gasdotto Tap - la procura di Lecce sequestra un'area del cantiere : dubbi sull'espianto di 448 ulivi : La procura di Lecce ha posto sotto sequestro una parte del cantiere per la realizzazione del Gasdotto Tap, a Melendugno. Si tratta dell'area in località Le Paesane, in cui era stato recentemente ...

Gasdotto Tap - avanti tutta con l’inchiesta : il gip boccia resistenze di multinazionale e Stato - la superperizia si farà : avanti tutta nell’inchiesta sul Gasdotto Tap: la superperizia si farà. E servirà ad accertare se il metanodotto progettato per portare il gas azero in Italia, via Salento, debba essere considerato come opera unica rispetto alla condotta Snam di 55 chilometri tra Melendugno (Le) e Brindisi. Se sì, si dovrà stabilire se bisognerà ottenere una nuova Valutazione di impatto ambientale e se va applicata la normativa Seveso sul rischio di ...

Gasdotto Tap - scontri su Lecce-Melendugno/ Feriti e sassi contro Polizia : Emiliano ancora contestato sul piano : Tap, scontri al cantiere e Feriti con la Polizia: ultime notizie, disordini sulla provinciale 145 che collega Legge a Melendugno sulla strada che porta i mezzi Tap al cantiere di Gasdotto.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 14:50:00 GMT)

LECCE - SCONTRI TAP : CAOS CANTIERE Gasdotto/ Ultime notizie - arrestato manifestante : 4 agenti feriti : Tap, SCONTRI al CANTIERE e feriti con la Polizia: Ultime notizie, disordini sulla provinciale 145 che collega Legge a Melendugno sulla strada che porta i mezzi Tap al CANTIERE di GASDOTTO.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 12:58:00 GMT)

Gasdotto Tap - nuovi disordini nell'area del cantiere : Teleborsa, - nuovi disordini nella notte per il blocco messo in atto dagli attivisti NO TA P sulla strada provinciale 145 che collega Lecce a Melendugno , la via che i mezzi TAP percorrono per ...