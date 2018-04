Fuori i neonicotinoidi dai nostri piatti | storica decisione dell’Europa | bandito l’uso in

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 aprile 2018) Arriva oggi dopo anni di battaglie lapresa dagli Stati membridi bandiredeiin campo aperto. Si tratta di una grande vittoria per gli insetti impollinatori, come le api, e per tutti noi, contadini, consumatori e Stati membri. Lo scorso marzo l’Efsa ha ribadito la pericolosità di tre insetticidi della classe dei: clothianidin, imidacloprid e thiamethoxam. Il risultato è stato che la Commissione europea ha richiesto la restrizione del loro uso in campo aperto, incontrando la resistenza di alcuni Stati membri. Il voto di oggi, invece, ha approvato a maggioranza qualificata la proposta di divieto della Commissione. Per Slow Food questo risultato è un’ottima notizia, anche se la lotta ainon finisce qui: la Commissione infatti sostiene l’idea che “il divieto completo deldei trenon è ...