Frode con il vino | zucchero per alterarlo Anche due aziende salentine coinvolte

Coldiretti : Bene legge contro ndrangheta - ora contrasto a Frode agricola : ...da parte del Consiglio regionale la proposta di legge 'Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ' ndrangheta e per la promozione della legalità dell'economia ...

Accusata di Frode - Barclays patteggia con Usa e paga 2 miliardi : New York, 29 mar. , askanews, Barclays ha accettato di paga re due miliardi di dollari per archiviare un caso giudiziario negli Stati Uniti. L'amministrazione Trump e Barclays Capital hanno raggiunto ...

Xabi Alonso nei guai con il fisco : chiesti 5 anni di carcere per Frode fiscale : L'ex giocatore di Real, Liverpool e Bayern nei guai per un'evasione fiscale di due milioni di euro relativa agli anni in cui ha militato nel Real Madrid: dal 2010 al 2012. L'articolo Xabi Alonso nei guai con il fisco: chiesti 5 anni di carcere per frode fiscale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.