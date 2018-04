Friuli Venezia Giulia | la posta in gioco | Centrodestra avanti Il Pd rischia di arrivare

Perché in Friuli-Venezia Giulia gli operai votano Lega : Monfalcone è considerata una città laboratorio che aiuta a capire il successo della Lega in Friuli-Venezia Giulia alla vigilia delle elezioni regionali del 29 aprile. Leggi

Elezioni in Friuli Venezia Giulia - quello che c'è da sapere sul voto - : Domenica 29 aprile i friulani vanno alle urne per eleggere il presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio. Quattro i candidati. Seggi aperti dalle 7 alle 23. Spoglio previsto per la ...

Friuli Venezia Giulia al voto per le elezioni regionali : Urne aperte in Friuli Venezia Giulia domenica 29 aprile per le elezioni regionali 2018. Si vota dalle 7 alle 23 e lo spoglio inizierà inizierà la mattina del 30 aprile...

Friuli Venezia Giulia - piante invasive : uno studio ne svela cause e pericoli : In tema di ambiente e biodiversità, i cambiamenti biologici ed in particolare la diffusione delle specie vegetali invasive sono un tema di sempre maggiore attualità, sia a livello internazionale che nazionale. Le specie vegetali esotiche invasive – si legge in una nota – sono infatti all’origine di diverse problematiche tra cui l’inquinamento biologico degli ecosistemi autoctoni, la perdita della biodiversità, la ...

Il Friuli Venezia Giulia non è “il Friuli” : È un'abbreviazione scorretta, perché tiene conto soltanto di una delle due aree che compongono la regione The post Il Friuli Venezia Giulia non è “il Friuli” appeared first on Il Post.

Domenica si vota in Friuli Venezia Giulia : Il centrodestra guidato dal candidato leghista Massimo Fedriga è praticamente sicuro della vittoria, centrosinistra e Movimento 5 Stelle si giocano il secondo posto The post Domenica si vota in Friuli Venezia Giulia appeared first on Il Post.

Clima - Friuli Venezia Giulia : per il 90% degli abitanti i cambiamenti climatici sono un problema serio : Per il 90 per cento degli abitanti del Friuli Venezia Giulia che hanno partecipato al sondaggio online “cambiamenti Climatici in FVG: cosa ne pensi?” i mutamenti del Clima rappresentano un problema da non sottovalutare e gli effetti sono già oggi visibili anche in regione. E’ questo il più eclatante dei risultati del sondaggio lanciato a novembre 2017, predisposto dall’Osservatorio meteorologico regionale (Osmer) ...

Anas investe 130 milioni di euro in Friuli Venezia Giulia : Teleborsa, - Anas annuncia investimenti in Friuli Venezia Giulia per 130 milioni di euro di euro in nuove opere, completamento di itinerari, adeguamenti, manutenzione programmata e messa in sicurezza ...

La scalata di Salvini passa dal Friuli Venezia Giulia. “Basta Pd - via la Fornero” : «Il Pd ha abrogato l’articolo 18. I leghisti e i grillini promettono di farci andare in pensione prima: ma secondo te gli operai da che parte stanno?». Davanti ai cancelli della Fincantieri capisci meglio le parole di Thomas Casotto, segretario provinciale della Cgil. «Qui la Lega va forte», ammette Antonio che ha appena staccato dal turno mattutin...

