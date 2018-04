Fratelli di Crozza | puntata 27 aprile 2018 | tutte le imitazioni Diretta

blogo

(Di venerdì 27 aprile 2018) Questa sera alle 21.25 sul canale Nove va in ondadi. Maurizioporta sul palco i fatti di attualità politica e sociale della settimana con i suoi personaggi e gli impareggiabili monologhi satirici. Dal mandato esplorativo, concluso, del Presidente della Camera Roberto Fico, alle prossime elezioni in Friuli e a quelle della scorsa domenica in Molise. Chissà cosa ci dobbiamo aspettare da questa nuovadididiè prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Produttore esecutivo per ITV Movie è Patrizia Sartori.diSecond Screen Il programma ha una ...