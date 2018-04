“ Francesca è scomparsa” - l’appello della sorella : Venezia, 27 apr. (AdnKronos) – Francesca Boni, 44enne veneziana, di origini veronesi, è scomparsa nel nulla dal 10 aprile scorso, e di lei sono perse le tracce da quel giorno. A lanciare l’appello sul web per ritrovarla è stata la sorella , spiegando come l’ultimo segnale del cellulare della donna sia arrivato dalla zona di Palazzo Balbi 17 giorni fa. Dopodiché più nulla.“Non abbiamo notizie di mia sorella Francesca, dal ...

Giorgia a C’è Posta Per Te nel ricordo di Francesca - scomparsa troppo presto (video) : “L’anima non muore mai” : La partecipazione di Giorgia a C'è Posta per Te sabato 24 febbraio ha arricchito uno dei momenti più intensi della puntata, quello dedicato alla storia di Martina, della defunta sorella Francesca e della loro madre devastata dalla perdita improvvisa ed inspiegabile della giovane figlia. Giorgia ha assistito al racconto di Martina, una ragazza romana che ha voluto inviare una lettera a sua madre per chiederle di riprendere a vivere dopo la ...