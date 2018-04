Francesca Barra Chi è? La giornalista scende in politica col Pd | ma Matrix

Matrix Chiambretti/ Ospiti prima puntata 27 aprile : Simona Ventura e Francesca Barra : Dopo il successo della scorsa stagione, questa sera torna in seconda serata su Canale 5 “Matrix Chiambretti”, il programma condotto da Piero Chiambretti. Protagoniste le donne.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 08:30:00 GMT)

Claudio Santamaria : "Francesca Barra? La sua purezza e onestà affossata dall'invidia degli italiani" : "Francesca ha lottato fino in fondo per amore della sua terra. È stato faticoso il dopo: le offese, le accuse, gli articoli pieni di menzogne". Claudio Santamaria, intervistato da Vanity Fair, torna a parlare della compagna Francesca Barra, candidata alle scorse elezioni tra le fila del Pd a Matera. L'attore è stato al suo fianco, sostenendola anche politicamente e difendendola dagli attacchi.Si legge su Vanity Fair:È ...

Francesca Barra contro tutti : «Ho sbagliato a candidarmi - ma quanti attacchi da giornalisti invidiosi» : Francesca Barra è reduce dalla batosta alle elezioni. Non è stata eletta nella sua Basilicata. Pentita di essersi candidata? «Sì, non lo rifarei. Ma dirlo oggi è...

Non è l’Arena/ Anticipazioni e ospiti 25 marzo : Flavio Briatore e Francesca Barra : Non è l'arena, Anticipazioni e ospiti 25 marzo: Massimo Giletti intervista faccia a faccia Flavio Briatore, tra i protagonisti del dibattito politico ci sarà Francesca Barra.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 09:08:00 GMT)

Massimo Giletti - a Non è l'arena c'è Francesca Barra : toh - si presenta come giornalista : La Barra dunque si presenta come giornalista, mestiere che aveva giurato che non avrebbe più fatto dopo la politica. Le è andata male con il Pd: in Basilicata non è stata eletta, niente poltrona in ...

Pd - Francesca Barra si ritira : "Dico basta con la politica" : 'Dico basta con la politica', ha dichiarato la conduttrice televisiva a La Stampa . Ma a ferire la giornalista non è stata tanto la sconfitta quanto ' il linciaggio mediatico contro di me, sono state ...

Francesca Barra : "Dico basta con la politica. Più della sconfitta mi hanno ferito il linciaggio e le cose false" : "Dico basta con la politica". A dirlo, in un'intervista al quotidiano la Stampa, è Francesca Barra. Candidata del Pd nella sua Matera e sconfitta alle elezioni del 4 marzo.La giornalista spiega cosa l'ha addolorata più della sconfitta:Molto più della sconfitta. Il linciaggio mediatico contro di me, sono state scritte falsità di facile smentita, non capisco come mai non si controllino le notizie prima di darle false. ...

Francesca Barra e Dino Giarrusso - trombati anche se celebri : i due volti tv restano fuori da Montecitorio. E ora che faranno? : trombati anche se celebri. Francesca Barra e Dino Giarrusso, recenti volti noti della tv e dei social, rimarranno fuori da Montecitorio. Il tentativo della Barra con il PD, e quello di Giarrusso con il Movimento 5 Stelle, vanno a vuoto. L’ex giornalista di La7, moglie dell’attore Claudio Santamaria, convinta personalmente da Matteo Renzi a candidarsi nella “sua Basilicata”, è stata letteralmente asfaltata da una delle performance dei 5Stelle più ...

Elezioni 2018 - risultati : ecco i candidati Vip eletti e quelli sconfitti. Giusy Versace in Parlamento - Francesca Barra no : Gianluigi Paragone Alcuni ce l’hanno fatta. Per altri, invece, la notorietà televisiva non è bastata. Nel giorno in cui i risultati elettorali assumono la consistenza dell’ufficialità, sono i numeri a spaccare in due l’esercito dei candidati vip al Parlamento e a decretare vincitori e vinti. ecco chi sono le personalità della tv, del giornalismo e dello sport che hanno conquistato un seggio a Palazzo e quelle che, invece, sono ...

Francesca Barra : 'Se perdo non posso tornare giornalista'. Ridicolo : ha già cambiato idea : Come lui disse 'se perdo al referendum mollo la politica' e ce lo siamo trovato più di un anno dopo al timone del Pd e vincitore di un seggio al Senato per la prossima legislatura, così lei al ...

Francesca Barra non ce la fa : Le sconfitte elettorali di Francesca Barra (giornalista e scrittrice) e Guido Viceconte (parlamentare prima europeo poi italiano dal 2001 e anche Sottosegretario con Berlusconi premier) sono due emblemi dell'esito negativo delle elezioni politiche per il Pd in Basilicata, terra da sempre generosa di successi per il centrosinistra.Barra - nata a Policoro (Matera) - candidata "paracadutata" da Roma nel collegio uninominale Matera-Melfi per la ...

Cara Francesca Barra - ‘un giocatore lo vedi dal coraggio - dall’altruismo ecc ecc’ : “Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia”. Sarò decisamente fuori moda, ma è da ieri che mi frulla in mente questo indimenticabile Francesco De Gregori. Un’opportunità, anzi un opportunità (senza apostrofo) che mi ha offerto Francesca Barra, candidata per il Pd nel collegio uninominale di Matera. In una ...

Francesca Barra e lo strafalcione sui manifesti di Matera capitale della cultura : “Un opportunità”. Scritto senza apostrofo : Sui manifesti elettorali della candidata del centrosinistra Francesca Barra si legge: “Matera capitale europea della cultura 2019 è un opportunità per tutta la Basilicata”. Dimenticando l’apostrofo. A notare l’errore è Libero, che suggerisce alla Barra di cambiare partito: “Avrebbe dovuto candidarsi non nel Pd, ma nel Movimento 5 Stelle, dove Luigi Di Maio sta decorando la sua campagna elettorale con favolosi ...

Francesca Barra e l’apostrofo che non c’era : «Francesca Barra non crolla proprio su niente. Per prima cosa non era un manifesto elettorale… Era una foto con una scritta, condivisa sui social e corretta dopo pochissimo. Appena mi sono resa conto che il grafico aveva commesso un errore ho chiesto di correggerlo». L’errore però c’era e l’hanno visto in molti, anche perché un apostrofo mancante in una scritta che inneggia alla cultura è più evidente che altrove. L’epic fail (non il primo ...