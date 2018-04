Francesca | 44 anni | scompare nel nulla in Veneto Ricerche dal 10 aprile | ultima traccia

LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini festeggiano gli 80 anni di Nino Benvenuti : Questo pomeriggio, giovedì 26 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La VITA in DIRETTA, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:12:00 GMT)

Francesca Cipriani/ “A 19 anni il mio datore di lavoro ha tentato di violentarmi“ : shock a Verissimo : Francesca Cipriani, confessione shock a Verissimo con Silvia Toffanin: “A 19 anni il mio primo datore di lavoro ha tentato di violentarmi“(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 18:20:00 GMT)

Francesca Cipriani - la confessione a Verissimo : 'Bullizzata da piccola e a 18 anni la tentata violenza' : Dopo la fine dell' Isola dei Famosi , i concorrenti del programma si sono incontrati nello studio di Verissimo in cui la padrona di casa Silvia Toffanin li ha intervistati. In questa occasione, la ...

Ospiti Verissimo/ Reunion Isola dei Famosi : Francesca Cipriani - “A 19 anni hanno tentato di violentarmi…” : Silvia Toffanin si prepara ad ospitare in studio i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018 dal primo eliminato al vincitore, Nino Formicola, mostrando i momenti clou dell'edizione(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:24:00 GMT)

Francesca Rocco e Giovanni Masiero ancora insieme : ‘Stare separati fa bene’ : Più forti della crisi per ripartire: “Non ci siamo lasciati. Stare un po’ separati fa bene. Fa capire l’importanza del proprio compagno o compagna”. Così Francesca Rocco ha parlato dello stato di salute del suo matrimonio con Giovanni Masiero, sottolineando che stanno ancora insieme e non hanno intenzione di lasciarsi. I due, sposati dal 2016, stanno attraversando un periodo complicato – come ha raccontato la stessa Francesca a ...

Chicca e Giovanni crisi superata : parla Francesca Rocco a Detto Fatto : Grande Fratello Chicca e Giovanni stanno ancora insieme: parla Francesco Rocco a Detto Fatto Chicca e Giovanni non si sono lasciati. La coppia del Grande Fratello è riuscita a superare la crisi degli ultimi mesi. A rivelarlo Francesca Rocco a Detto Fatto, dove è tornata dopo aver svolto il ruolo di tutor qualche mese fa. […] L'articolo Chicca e Giovanni crisi superata: parla Francesca Rocco a Detto Fatto proviene da Gossip e Tv.

Giulio Berruti presenta la fidanzata Francesca : «Ha 21 anni. L'ho conosciuta durante un seminario di cinema» : ROMA - ?Abbiamo molte affinità, tra cui la passione per il cinema?. Appena vinto ?Dance, Dance, dance?, come riportato da Leggo.it, Giulio Berruti presenta la nuova...

Francesca NERI/ Claudio Amendola innamorato : "Credevano saremmo durati 6 mesi e invece sono passati 22 anni" : FRANCESCA NERI e la vicinanza al marito Claudio Amendola, una lunga storia d'amore che ha superato anche l'infarto che ha colpito l'attore nel settembre 2017(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 18:32:00 GMT)

DANNI COLLATERALI/ Su Iris il film con Arnold Schwarzenegger e Francesca Neri (oggi - 30 marzo 2018) : DANNI COLLATERALI, il film in onda si Iris oggi, venerdì 30 marzo 2018. Nel cast: Francesca Neri e Arnold Schwarzenegger, alla regia Anthony Davis. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 09:13:00 GMT)

Morte Davide Astori - il primo compleanno di Francesca Fioretti senza di lui. La showgirl ha appena compiuto 33 anni in un silenzio così doloroso da togliere il fiato : La Morte di Davide Astori, il calciatore capitano della Fiorentina morto per un arresto cardio-circolatorio nella sua camera di albergo di Udine, città dove la sua squadra, di lì a poco, si sarebbe incontrata con l’Udinese, ha sconvolto tutti. Astori era giovanissimo. Ed era sano. Si sottoponeva costantemente a controlli medici e non sembra possibile sia potuto accadere realmente. Aveva solo 31 anni. E una vita davanti. Una vita che avrebbe ...

Isola - Francesca Cipriani rivede il papà dopo anni : un momento da brividi : Lacrime così sincere sul viso di Francesca Cipriani non si erano ancora mai viste dall'inizio dell'Isola dei Famosi. L'ex Pupa dopo tanti anni ha potuto riabbracciare il papà, che vede...

GF Francesca e Giovanni Masiero siamo in crisi : Ospite a “Verissimo” l’ex gieffina Francesca Rocco dichiara di essere in crisi col marito, conosciuto nella casa del “Grande Fratello” Giovanni Masiero, da cui ha recentemente avuto la figlia Ginevra. Dopo le lacrime a “Verissimo”, Francesca ha voluto mandare un messaggio dal suo profilo Instagram: “Nell’intervista di ieri ha scritto nella didascalia della foto che ha postato sul social, ho voluto dare un valore aggiunto a me stessa, ...

Grande Fratello - Francesca Rocco a Verissimo : "In crisi con Giovanni. Stanca di questo momento della mia vita" : Francesca Rocco, nota anche con il soprannome Chicca ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello, è stata intervistata da Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo andata in onda ieri, sabato 24 marzo 2018, su Canale 5.Francesca Rocco, durante la sua esperienza nella Casa, ha conosciuto il suo compagno Giovanni Masiero da cui ha avuto la figlia Ginevra. Francesca ha ammesso che, con Giovanni, è in corso un periodo di crisi. Con ...