Formula Uno | Gran Premio Azerbaijan | dove vederlo in Tv e in streaming

Formula Uno - Gp Azerbaijan : programma - orari e diretta tv : La Formula Uno si appresta a vivere il suo quarto appuntamento stagionale, il Gp d'Azerbaijan 2018, in programma sul circuito di Baku. Dopo le prime due vittorie di Sebastian Vettel e l'ultima di Ricciardo in campionato, si rinfiamma la lotta tra i piloti per la conquista del primato in classifica. In particolar modo, andrà di nuovo in scena il confronto tra il pilota tedesco della Ferrari, Sebastian Vettel e il britannico, alla guida della ...

Formula Uno - Verstappen tampona Vettel e rovina la gara : Sebastian Vettel ha vissuto un po' la sensazione di disagio vissuta da Valentino Rossi lo scorso weekend. Il pilota della Ferrari infatti è stato tamponato dalla Red Bull del giovane Max Verstappen , ...

Formula Uno : Ricciardo trionfa in Cina : 9.54 Daniel Ricciardo (Red Bull),con una seconda parte di gara superlativa,si aggiudica il Gp di Cina,terza prova del Mondiale.L'italo-australiano precede la Mercedes di Bottas e la Ferrari di Raikkonen.Sfortunato Vettel che, mentre era terzo, viene toccato da Verstappen (penalizzato di 10") e chiude ottavo. Vettel,partito in pole,prende subito il comando.Al 21° giro,approfittando di un pit stop troppo lento del tedesco,prende la testa ...

Formula Uno - Vettel in pole a Shanghai : 9.15 Prima fila Ferrari nel Gp di Cina, seconda consecutiva dopo il Gp Bahrain, sul circuito di Shanghai.Sebastian Vettel si prende la pole (52.ma in carriera seconda stagionale) con un ultimo giro record che gli permette di beffare il compagno di squadra Kimi Raikkonen. In seconda fila le Mercedes di Bottas e Hamilton, davanti alle Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Completano la 'top ten' Hulkenberg, Perez, Sainz e Grosjean. Alonso ...

Gran Premio Cina Formula Uno - dove seguire la gara n TV e in streaming : Sebastian Vettel punta al tris a Shangai, ma Lewis Hamilton non ha intenzione di stare ancora a lungo a guardare

Formula Uno - il Gran Premio di Cina in differita su TV8 : Sabato 14 aprile, alle ore 18.15, va in onda su TV 8 lo Studio Formula 1, perché il circus delle automobili più veloci del mando fa tappa a Shanghai, dove è in programma il Gran Premio della Cina, in differita e in chiaro solo sul canale sito al tasto 8 del telecomando. Neanche il tempo di metabolizzare la seconda vittoria del ferrarista Sebastian Vettel in altrettante gare stagionali, dunque, che è già tempo di tornare in pista sulla stessa ...

Formula Uno - Gp Bahrain : durante il pit-stop Raikkonen travolge un meccanico : Nel Gran Premio del Bahrain una Ferrari trionfa, ed è quella di Vettel. Raikkonen invece, scattato dalla seconda posizione e subito superato da Bottas, combina un pasticcio e si ritira. durante il pit-...

Formula Uno - Gp Bahrain : trionfo di Vettel : MANAMA - Vettel trionfa nel Gran Premio del Bahrain davanti a Bottas e Hamilton, autore di una grande rimonta. Il pilota tedesco ha resistito al ritorno delle due Mercedes trionfando con una gomma più ...

LIVE Formula Uno GP Bahrain 2018 : Pole position Vettel Video : Ben ritrovati amici appassionati di Formula Uno con il secondo Gran Premio della stagione, il GP del Bahrein 2018. Il mondiale 2018 è partito bene per la Ferrari, che con Sebastian Vettel si è aggiudicata il primo Gran Premio. Qualifiche F1 Bahrain: la griglia di partenza del secondo Gran Premio della stagione Dopo il miglior tempo nella FP2 di ieri, Raikkonen ha stampato il miglior crono anche nella FP3, riuscira' a confermarsi anche nelle ...

Formula 1 Bahrain - la griglia di partenza : la Ferrari è uno spettacolo