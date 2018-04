Formula 1 | la Ferrari vuole Ricciardo al fianco di Vettel

Formula 1 GP Baku 2018 : diretta prove libere - in difficoltà la Ferrari [LIVE] : Le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio d’Azerbaigian 2018 di Formula 1 sono uno degli appuntamenti clou di oggi venerdi 27 aprile. Su Sky Sport F! HD sarà possibile seguire tutta la diretta tv del weekend dal circuito di Baku. Come al solito, i commentatori regaleranno una telecronaca dettaglia e puntuale per tutti i vari appuntamenti partendo dal venerdi e proseguendo con qualifiche e gara. Per tutti gli abbonati a Sky c'è inoltre ...

Formula 1 Libere1 Baku : Ferrari indietro - Bottas è davanti : Per essere una prima sessione di prove libere è già stata piuttosto movimentata. E purtroppo non si è vista una Ferrari brillantissima. A Baku le prime libere del GP di Azerbaigian sono state ...

Formula 1 - VETTEL : “RICCIARDO IN FERRARI? CORRE BENE”/ Il pilota Red Bull : "Non faccio la seconda guida" : FORMULA 1, VETTEL: “RICCIARDO in FERRARI? CORRE BENE”. Raikkonen sereno: “Sono 15 anni che sento storie...”. Intanto la Scuderia di Maranello si prepara per il prossimo GP in Azerbaigian(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 23:54:00 GMT)

Formula1 - Vettel : "Ricciardo in Ferrari? Non posso aiutarlo io a firmare..." : "Come mi vedrei con Ricciardo compagno di squadra? Eh non posso aiutarlo. Qui si tratta di mettere la firma su un pezzo di carta. E non posso essere io ad aiutare a farlo". Scherza Sebastian Vettel ...

Formula 1 - Palmer sui regolamenti 2021 : 'Aston Martin può essere una valida alternativa a Ferrari' : Ecco le parole di Andy Palmer, CEO di Aston Martin: 'Liberty vuole dei nuovi motori per il 2021 e la loro idea è quella di portare avanti questo sport. Le squadre impegnate, però, non vogliono ...

Formula 1 - Ricciardo corteggiato da Ferrari e Mercedes : Il maestro dei sorpassi se la ride dopo il Gp di Cina. Poco considerato dalla Red Bull, è il pezzo forte del mercato F1 Gp Cina 2018, vince Ricciardo. Vettel ottavo. La classifica aggiornata Formula E,...

Formula 1 - Ricciardo ha vinto Gp Cina 2018/ Diretta gara : occasione sprecata per Ferrari e Vettel : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Cina 2018 Shanghai live: Ricciardo vincitore, Bottas e Raikkonen sul podio. Cronaca e ordine d'arrivo del Gran Premio (oggi 15 aprile)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 17:50:00 GMT)

Diretta Formula 1 Gp Cina 2018/ Qualifiche : Vettel in pole position - la Ferrari può vincere 'contro' la storia : Diretta Formula 1, F1 streaming video Sky, Qualifiche e FP3 live, Gp Cina 2018 Shanghai: pole position, cronaca e tempi delle due sessioni.

Formula 1 - GP Cina 2018. Down-under a Shanghai - la Ferrari sorprende e punge : Sebastian Vettel ha centrato la sua seconda pole stagionale consecutiva scippando il miglior tempo per 87 millesimi al compagno Kimi Raikkonen, per una prima fila tutta Ferrari che a Shanghai ha ...

Formula 1 - Gp Cina : prima fila alla Ferrari. Vettel in pole - secondo Raikkonen. Dietro le Mercedes con Bottas e Hamilton : Gran premio a tinte rosse, quello di Shanghai. All’ultimo giro delle qualifiche Sebastian Vettel strappa la 52esima pole position della sua carriera. Segue il compagno di scuderia Kimi Raikkonen. Come in Bahrain, la Ferrari conquista la prima fila. E grazie al pilota tedesco segna un nuovo traguardo: il Cavallino non partiva dal primo posto in Cina dal 2004, quando a guidare la Rossa c’era Rubens Barrichello. Alle spalle delle ...

Formula 1 - GP Cina. Carlo Vanzini : 'E' vera forza Ferrari' : Per la prima volta, nell'era ibrida, la Mercedes cede lo scettro del sabato per due gran premi consecutivi, mentre due pole consecutive la rossa non le faceva dal 2012. Questo vuol dire tutto e niente,...

Formula 1 a Shangai : Vettel in Pole - Raikkonen 2° - nuova doppietta Ferrari : La griglia di partenza Questa la griglia di partenza del Gran premio di Cina in una grafica della Gazzetta delloo Sport. Le prove per la terza gara del Mondiale Mentre iniziano in Cina le prove per ...