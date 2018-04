Flower Power | un evergreen per la casa

vanityfair

(Di venerdì 27 aprile 2018) Il floreal look, protagonista indiscusso sulle passerelle delle ultime fashion week, si riconferma tra i must have anche della stagione in arrivo e non investirà solo il mondo della moda, ma anche quello del design per la. Tra i nuovi trend dell’arredo non poteva, dunque, mancare un omaggio alla primavera che porterà tra le quattro mura – ma anche su balconi e terrazzi – un’esplosione di motivi naturalistici derivati da fiori e piante per donare un mix di freschezza, vivacità e luminosità agli ambienti. LEGGI ANCHE10 piante che riducono l'inquinamento domestico Essendo le varianti di fiori e piante da cui trarre ispirazione praticamente infinite, va da sé che anche le loro declinazioni sui complementi d’arredo spaziano in modo estremamente variegato: dalle fantasie, alle forme passando per le immagini. Dalle delicate linee dei fiori di ciliegio, alle sgargianti ...