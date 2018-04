Fisco | Falsitta | nel nostro sistema ‘troppo Ottocento’

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 aprile 2018) Roma, 27 apr. (AdnKronos) – “Nelv’è ‘troppo Ottocento’ dal punto di vista tecnico e perciò esso appare inadeguato a portarci nella ‘contemporaneità'”. E’ la tesi del professore Vittorio Emanuele, tra i più famosi tributaristi italiani, che illustra così la sua nuova pubblicazione dal titolo ‘e civiltà”.‘Ritardare l’intervento culturale suldi prelievo (e spesa) ‘aggiunge- incide, ogni giorno che passa, sulla misura della ‘libertà’ a disposizione di chi non ha grandi mezzi. Occorre guidare una metamorfosi giuridica, capace di mettere gli ordinamenti tributari in linea con i tempi e renderli nuovamente efficaci per contribuire a una maggiore uguaglianza tra le persone in relazione ai diritti di libertà. In questo contesto, una buona idea sarebbe trasferire ...