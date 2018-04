FINANZA E POLITICA Da Draghi e Trump un aiutino per l' Italia

FINANZA E POLITICA/ La fregatura pronta con la prossima manovra : Oggi il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare il Def e ci sono i presupposti per una manovra autunnale dai contenuti non certo esaltanti.

FINANZA E POLITICA/ La voglia di spesa che allontana M5s e Lega dal governo : Senza un’economia propulsiva, pensare di aumentare la spesa pubblica, disinnescando anche le clausole di salvaguardia, appare impossibile, evidenzia STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 06:01:00 GMT)GEO-FINANZA/ Sapelli: la Germania ci sta uccidendo, Trump e Putin possono salvarciFINANZA/ L'aiutino di Draghi per non far crollare ripresa e mercati, di P. Annoni

FINANZA E POLITICA/ Dagli Usa l'onda pronta a spazzare l'Italia : Dagli Usa rischia di arrivare una nuova ondata recessiva. Il disaccordo tra Francia e Germania sulle politiche Ue può danneggiarci ulteriormente. UGO BERTONE(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 06:03:00 GMT)RIPRESA E GOVERNO/ Il grande compromesso per evitare un'altra recessione, di C. PelandaFCA/ Divorzio dall'Italia, l'ultima missione di Marchionne, di U. Bertone

FINANZA E POLITICA/ Imu e patrimoniale - la 'lapide' del Fmi sui programmi dei partiti : Nel Fiscal monitor appena diffuso, il Fmi richiama l'Italia a ridurre il debito pubblico, dando anche consigli su come farlo.

FINANZA E POLITICA/ Imu e patrimoniale - la "lapide" del Fmi sui programmi dei partiti : Nel Fiscal monitor appena diffuso, il Fondo monetario internazionale richiama l'Italia a ridurre il debito pubblico, dando anche consigli su come farlo. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 08:54:00 GMT)IL CASO/ L’imprenditore fallito che mostra la “prova generale” dell’intesa Lega-M5s, di S. LucianoGEO-FINANZA/ Italia, i danni nascosti nella guerra dei dazi, di G. Pennisi

FINANZA E POLITICA/ Lega-M5s e lo scontro rinviato con l'Europa : In Italia Lega e Movimento 5 Stelle hanno aumentato il loro peso politico. L’Europa pare invece ferma. Ma presto Roma e Bruxelles rischiano di scontrarsi. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 06:03:00 GMT)DAZI TRUMP/ Le batoste che rischia l'Italia (a partire da Fiat), di U. BertoneSCENARIO/ Di Maio e Salvini mandano all'aria i piani di Merkel e Macron, di S. Cingolani

FINANZA/ Mosse di Trump - Fed e incertezza politica : cocktail amaro per Piazza Affari? : Rialzo dei tassi, dazi, caso Facebook: dagli Usa arrivano scossoni. E anche in Europa i listini frenano. Il consiglio è: meglio stare alla finestra.

FINANZA E POLITICA/ La scommessa dei mercati su Mattarella : I mercati non sembrano essere molti nervosi rispetto alla situazione di instabilità POLITICA italiana. C'è una sorta di tregua.

Geopolitica - FINANZA e de-dollarizzazione : Russia accumula riserve oro a record in 12 anni e attacca Treasuries insieme a Cina : Già alle prese con possibili ritorsioni da parte della Cina, che nelle prossime ore sarà colpita secondo indiscrezioni da dazi doganali per un valore complessivo di $60 miliardi , l'America deve fare ...

FINANZA/ Da Tim alle banche : i tempi del mercato e quelli della politica : L'improvvisa svolta in Tim segnala la reattività del mercato alle discontinuità politiche: e da Fs-Anas alle banche gli sfasamenti dei tempi essere rilevanti. di NICOLA BERTI

FINANZA E POLITICA/ Italia-Ue - è già pronta una sfida lunga due anni : Nei prossimi mesi si giocheranno a Bruxelles partite fondamentali per il futuro dell'Unione e anche delle nazioni che ne fanno parte, Italia compresa.

FINANZA E POLITICA/ Il consiglio del Papa per sbloccare l'impasse del dopo voto : Il discorso di Papa Francesco a Cesena fornisce delle utili indicazioni anche per la situazione POLITICA dopo l'affermazione di Lega e M5S.

Snobbati da politica e FINANZA. Chi rappresenta i millennial in Italia? : I diciottenni che andranno al voto (per la Camera) sono mezzo milione. I partiti hanno difficoltà a intercettarne i bisogni. Vale lo stesso per il mondo delle banche e società di gestione: quasi assenti i prodotti di risparmio ritagliati per le loro esigenze...

FINANZA E POLITICA/ Italia - l'alternativa al servilismo verso Francia e Germania : Per riformarsi e migliorare economicamente, l'Italia ha bisogno del sostegno dell'Europa. CARLO PELANDA spiega in che modo potrebbe ottenerlo.