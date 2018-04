Finale Nazionale U20 Ecc Per lo Scudetto sarà Treviso Basket contro Virtus Bologna

Olimpiadi di Scienze naturali : per Anthea Ricci - 2BLC - c'è la Finale nazionale : ... mostra Anmig fino al 31 dicembre ← Assisi, il Comune approva il Rendiconto di gestione 2017: migliora la situazione finanziaria Festa della Scienza, Paolo Nespoli conquista l'Auditorium → ...

Un'invasione dei geni dell'informatica : a Cesena la Finale Nazionale delle Olimpiadi del Problem Solving : Per il terzo anno consecutivo la finale nazionale delle Olimpiadi del 'Problem Solving' si svolgerà a Cesena, presso la sede del Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria , Palazzo Mazzini Marinelli, via Sacchi, 3, . L'evento è fissato per il 27 e 28 aprile e vedrà la presenza di circa 400 alunni e studenti della scuola dell'obbligo , primaria, ...

Lotta - Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev 2018 : due podi per l’Italia! Giovanni Freni cede in Finale - Simone Fidelbo domina i ripescaggi : Due podi e qualche passo falso per l’Italia nella seconda giornata del Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev, in programma a Ruse, in Bulgaria, fino a domenica 22 aprile con la partecipazione degli atleti under23. Nell’ultimo giorno dedicato alla Lotta greco-romana, Giovanni Freni ha ceduto in finale nella categoria -55 kg, portando a casa un comunque eccellente secondo posto dopo aver sconfitto in serie il bulgaro Jordan ...

Lotta - Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev 2018 : Giovanni Freni in Finale nei -55 kg! Altri quattro italiani si contendono il terzo posto : Straordinaria prestazione per Giovanni Freni nel Torneo Internazionale Petko Sirakov-Ivan Iliev. Nella prima giornata, dedicata alla Lotta greco-romana, l’azzurro è approdato in finale nella categoria -55 kg, dopo aver eliminato nell’ordine il bulgaro Jordan Yordanov, l’ungherese Jozsef Andrasi e l’altro magiaro Bence Kovacs. Ottima anche la prova di Mirco Minguzzi, che potrà giocarsi il terzo posto nella categoria -77 ...

A Trento 'Robocup Junior' - la Finale Nazionale di robotica : Trento . Trento ospita fino a sabato 14 aprile la "RoboCup Junior", finale nazionale di robotica organizzata dalla rete del Trentino Alto Adige S.T.A.A.R.R in collaborazione con la Provincia autonoma ...

Finale Nazionale U20F. Tiger Rosa Basket Forlì e Umana Venezia in Finale. Lunedì a Desio alle 15.00 : Le Finali del 2 aprile 3° posto 11.30, Macherio: Treofan Battipaglia-Sanga Milano 1° posto 15.00, Desio: Tigers Rosa Forlì-Umana Reyer Venezia Tutte le gare sono trasmesse in streaming su www.fip.it/...

Macherio. Finale Nazionale U20F. Battipaglia - Forli - Sanga Milano e Venezia in semifinale. : Le Semifinali del 1 aprile Macherio 16.00 Treofan Battipaglia-Tigers Rosa Forlì 18.00 Sanga Milano-Umana Reyer Venezia Tutte le gare sono trasmesse in streaming su www.fip.it/giovanile

Da venerdì 31 marzo a Macherio la Finale Nazionale Under 20 femminile. : La Cerimonia di apertura di giovedì 30 marzo ha dato il via alla Finale Nazionale U20 femminile che si disputa a Macherio , Palazzetto dello Sport, viale Regina Margherita 2, per i Quarti e le Semifinali e a Desio , PalaBancoDesio, largo Atleti Azzurri d'Italia, . Questo il calendario dei Quarti 14.00 PB Battipaglia-Pall. Varese 95 16.00 ...

Due atleti lametini qualificati alla Finale del campionato nazionale cadetti di judo ad Ostia : ... Lotta, Karate, Jujitsu, Aikido, Sumo oltre ad essere l'unica che rappresenta l'Italia con i suoi atleti ad Olimpiadi, campionati del mondo, campionati europei e in tutte le manifestazioni ...

Nazionale. L'Argentina colpisce nel Finale. Italia ko 2-0 a Manchester : L'albiceleste passa al 75' con Banega e all'85' con Lancini. Brutto il primo tempo, nella ripresa gli azzurri meritavano di più. Di biagio è ripartito col 4-3-3. Martedì il test con l'Inghilterra