Fighting Su Italia 1 il film diretto da Dito Montiel oggi | 27 aprile 2018

Boxe - WSB 2018 : Italia Thunder sconfitti dai France Fighting a Parigi. Non bastano Serra e Caoimhin : Gli Italia Thunder incappano nella quarta sconfitta delle World Series of Boxing 2018. La nostra compagine è stata battuta dai France Fighting Roosters a Parigi: i padroni di casa si sono imposti per 3-2 e sono balzati al comando della classifica del Gruppo B con 14 punti (4 lunghezze di vantaggio sui British Lionhearts, un incontro in meno) mentre i Thunder rimangono al terzo posto con 5 punti e vedono ridursi al lumicino le speranze di ...