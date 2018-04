sport.ilmessaggero

: Fifa, concluso a Coverciano il raduno degli arbitri - IlmsgitSport : Fifa, concluso a Coverciano il raduno degli arbitri - ilmessaggeroit : Fifa, concluso a Coverciano il raduno degli arbitri -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Primo centro permanente al mondo per la formazione e l'allenamentosulla Var,ha visto all'opera in questi giorni anche i candidati per ricoprire il ruolo di Var a Russia ...