FIFA 18 | quest' anno sarà possibile giocare la FIFA 18 World Cup

Questo weekend al Comicon di Napoli si svolgerà il torneo di FIFA 18 valido per i Playoff della FIFA eWorld Cup 2018 : Al Comicon di Napoli la sfida italiana valida per i Playoff del mondiale di FIFA 18. Il vincitore tra i 16 giocatori in gara accederà ai Playoff di giugno sulla strada verso la FIFA eWorld Cup 2018.Tutto è pronto per l'ESL FIFA 18 Italian Qualifier, il grande torneo competitivo di FIFA 18 che si terrà sabato 28 e domenica 29 aprile al Comicon di Napoli e che sarà valido per un posto ai Global Series Playoff, sulla strada verso la FIFA eWorld Cup ...

Previsioni FIFA 18 Ultimate Team - questa la Squadra della Settimana del 21 marzo? : Nuovo fine Settimana e nuovo appuntamento tutto dedicato a FIFA 18 Ultimate Team con quelle che sono le Previsioni per la possibile Squadra della Settimana. Immancabili come sempre le nuove carte In Form che omaggiano i giocatori più incisivi nei rispettivi campionati, le cui prestazioni hanno permesso alle proprie squadre di strappare punti decisivi nelle più disparate rincorse, che siano per il titolo o per un piazzamento utile in vista delle ...

FIFA 18 : niente evento di San Patrizio quest’anno? : Uno degli eventi che tradizionalmente EA Sports ha celebrato su FUT è la Festa di San Patrizio ma, le ultime news, con l’inizio del FUT Birthday a partire dal 16 marzo, lasciano più di qualche dubbio sulla presenza del Saint Patrick’s Day in Fifa 18 Ultimate Team! Che cos’è la Festa di San Patrizio? Origini e […] L'articolo Fifa 18: niente evento di San Patrizio quest’anno? proviene da I ...

Previsioni FIFA 18 Ultimate Team - questa la Squadra della Settimana del 7 marzo? : Un fine Settimana assolutamente da dimenticare per il calcio nostrano, con FIFA 18 Ultimate Team che non può far altro che constatare le amare notizie che giungono da Udine: si è spento improvvisamente nella notte tra 3 e il 4 marzo il capitano della Fiorentina Davide Astori a causa di quello che a una prima analisi è stato riconosciuto come arresto cardiocircolatorio. La conseguenza giusta è naturale è stata ovviamente la sospensione della ...