Fico | «Il mandato ha avuto esito positivo Dialogo avviato | ora la Direzione Pd»

Fico : «Il mandato ha avuto esito positivo Dialogo avviato - e ora la Direzione Pd» : Il reggente del Pd, Martina: «Passi in avanti. Faremo una scelta collettiva: Direzione il 3 maggio». La delegazione 5 Stelle: «Dai Dem serve un sforzo in più»

Governo : Fico chiude mandato - ora Mattarella aspetta confronto M5S-Pd/Adnkronos : Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Non cambia la linea del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla conduzione del processo per arrivare alla formazione di un nuovo Governo. Sono partiti e schieramenti che nel confronto al loro interno e tra di essi debbono fornire al Capo dello Stato gli elementi per valutare se, in che modo e con quale maggioranza possa nascere un nuovo esecutivo. Dopo l’esito dell’esplorazione del ...