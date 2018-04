Festa dei Fiori 2018 ad Acireale

Gubbio : presentata la nuova app Arancia Live e il programma di diretta e on demand per la Festa dei Ceri 2018 : E' stata presentata stamane a Palazzo Pretorio Arancia Live, la nuova applicazione gratuita disponibile per Android e Apple che permette di vedere eventi in diretta streaming in HD direttamente su cellulare e tablet, senza interruzioni e senza limiti di connessioni. Tutti eugubini i professionisti che hanno ideato la piattaforma e che lavorano per le dirette, che ...

"Calendimaggio" e sagra dei vertuti - Paganico Sabino in Festa sulle rive del Lago del Turano : Giunto alla sedicesima edizione, l'evento proporrà tanti imperdibili momento come la mostra mercato di prodotti tipici, arti e mestieri, i laboratori, gli spettacoli gratuiti e le degustazioni. 26 ...

Perugia : importante maniFestazione per sostenere le associazioni dei malati di Parkinson : A Perugia, nella giornata di ieri, 25 aprile, si è svolta una importante manifestazione che ha visto come protagonista l'Unione Parkinsoniani, associazione con sede a Perugia, per una giornata ...

La Festa dei lavoratori a teatro con lo spettacolo "LaMente…le" : Protagonista della serata sarà la compagnia Comic Art che, capeggiata dall'attore e regista Angelo Perotta, è stata recentemente apprezzata ad Arezzo per una serie di spettacoli in cui ha fatto ...

Festa dei lavoratori : anche Gianna Nannini sul palco del Concertone di Roma : 'Nonostante l'infortunio al ginocchio', ha fatto sapere, ci sarà anche lei sul palco Romano perché non 'voglio rinunciare alla mia presenza'. Parola di Gianna Nanni che si aggiunge così all'elenco di ...

Uccide bimba di 5 anni e la nonna alla Festa di compleanno dei piccoli - 31enne giustiziato : Uccide bimba di 5 anni e la nonna alla festa di compleanno dei piccoli, 31enne giustiziato Erick Davila è il nono prigioniero giustiziato negli Stati Uniti dall’inizio dell’anno, il quinto in Texas. Era stato dichiarato colpevole di aver ucciso a sangue freddo una bambina di soli 5 anni e la nonna durante una festa di compleanno per bimbi. Per questo un uomo di 31 anni è stato giustiziato nelle scorse ore nello stato del Texas, in Usa, in ...

Todi - il sindaco non cambia idea : "Nessun patrocinio a maniFestazioni dei partigiani per 25 aprile" : Antonino Ruggiano, di Forza Italia, nei giorni scorsi aveva annunciato che il Comune non avrebbe partecipato a celebrazioni dell'Anpi, in quanto "associazione di parte". Gli esponenti di Anpi della sezione di Todi si dicono "preoccupati e inquietati nell'apprendere che l'Amministrazione Comunale, perfino il 25 aprile, Festa di Liberazione dal nazifascismo, non vuole schierarsi dalla parte dell'antifascismo

1° Maggio - Festa dei lavoratori : il 94% degli italiani crede che un buon livello di inglese equivalga a migliori condizioni lavorative : Se da tempo l’inglese è la lingua franca per eccellenza nella comunicazione internazionale, oggigiorno è diventato di vitale importanza anche per trovare lavoro nel nostro paese, come dimostra un sondaggio sul tema condotto da ABA English, scuola di inglese online con milioni di studenti in tutto il mondo. Secondo i dati del sondaggio condotto tra 4.600 alunni provenienti da diversi paesi, di cui 1.400 italiani, il 94% degli intervistati ...

“Mamma vado a una Festa”. Poi il dramma a soli 15 anni. Solare e sempre allegra - si accascia di colpo senza vita. Solo dopo giorni la scoperta dietro quella morte assurda : il grido di rabbia dei genitori : Una festa per organizzata per rivedere gli amici di vecchia data, quelli che a causa di un trasferimento non aveva più potuto incrociare tutti i giorni come era stata abituata a fare in passato. E che però è finita in maniera tragica e inspiegabile, con una morte che fa gridare di rabbia e dolore una famiglia e che ha spinto i genitori di questa sfortunata ragazza a lanciare un appello disperato, invitando i suoi coetanei alla massima ...

Alfie Evans - oggi il distacco dei macchinari. Tensione a Liverpool : maniFestanti tentano irruzione in ospedale : Al piccolo Alfie Evans verrà staccata la spina. Le operazioni sono cominciate alle 14, dopo che la Corte europea di Strasburgo ha rigettato il ricorso presentato dai genitori decidendo...

Festa dei Folli : ... - ore 15.00 nel pomeriggio, Centro Storico, spettacolo itinerante della Street Band 'Archi Mossi'; - ore 15.00 per l'intero pomeriggio nella maniFestazione: 'Tanto di Cappello' - Spettacoli ...

Il Napoli batte la Juventus : la Festa dei giocatori e dei tifosi azzurri allo Stadium : Impresa del Napoli che batte la Juventus 0-1 allo Stadium e si porta a -1 dai bianconeri. Una partita non molto emozionante viene decisa nel finale da un colpo di testa di Koulibaly, che sovrasta ...

Julio Cesar lascia il calcio - la Festa dei tifosi del Flamengo : 'Emozioni indescrivibili' : I titoli di coda su una carriera che lui stesso nei giorni scorsi aveva definito come "qualcosa in più di un semplice sogno, perchè neanche quando da ragazzino fantasticavo avrei potuto immaginare 20 ...