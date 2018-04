Ferrara | via la sabbia dai marciapiedi lungomare di Ostia

Ferrara - incidente in via Padova. Muore centauro 50enne : Ferrara, 22 aprile 2018 - Tragico schianto all'ora di pranzo di oggi in via Padova . Un motociclista di 50 anni ha perso la vita mentre procedeva in sella alla sua Harley in direzione Pontelagoscuro , ...

Interno Verde 2018 : viaggio esclusivo nei giardini segreti di Ferrara : Chi non ha mai avuto la curiosità di scoprire cosa c’è dietro il muro di un giardino? Chi non ha mai sognato davanti al cancello di un palazzo antico di scrutare l’oasi nascosta che c’è dentro? L’anima Verde e segreta della città di Ferrara si rivela al pubblico, per la terza edizione di Interno Verde. Oltre 70 giardini segreti, raffinate corti rinascimentali, orti medievali celati dalle mura, labirinti di siepi e geometrie zen, scrigni di ...

Viaggi & Turismo : nuovi punti di vista con la guida per vivere Ferrara e il suo territorio : Mappe e percorsi tematici per vivere la città di Ferrara, il territorio di Comacchio e di tutta la provincia da prospettive sempre diverse. Sono alcuni dei contenuti della nuova guida turistica realizzata dal Consorzio Visit Ferrara in collaborazione con il Comune di Ferrara, che unisce circa 90 operatori turistici di tutta l’area provinciale. Una guida di facile utilizzo, in italiano e in inglese, pensata per essere venduta all’interno degli ...

Arte e psiche tra Previati e Boccioni : da sabato 3 marzo a Ferrara : Si tratta di un momento decisivo per l'avvento della modernità che vede scienza e Arte impegnate come mai prima nell'indagine della psiche, e gli artisti nella sfida di creare un nuovo alfabeto ...

Arte e psiche tra Previati e Boccioni a Ferrara : Si tratta di un momento cruciale per l'avvento della modernità che vede scienza e Arte impegnate come mai prima nell'indagine della psiche, con gli artisti che sperimentano un nuovo alfabeto visivo ...