Fantoccio del duce in piazza | scontro tra Mussolini e sindaco Macerata

Macerata - spedizione della Mussolini contro il sindaco : “Il Fantoccio di mio nonno? Atto osceno - chieda scusa”. Bagarre in municipio : Si è rischiato lo scontro fisico nell’incontro tra il sindaco di Macerata Romano Carancini e l’europarlamentare Alessandra Mussolini, arrivata in città dopo la “pignatta antifascista”, con il fantoccio del duce a testa in giù preso a bastonate dai bambini in piazza Cesare Battisti il 25 aprile. “Uno scempio, un Atto osceno” secondo l’eurodeputata, che ha invitato il sindaco a chiedere scusa alla città e a ritirare ...