Falsi profili di Zuckerberg per truffe

Facebook e Instagram di Markvenivano usati peron line. Lo ha scoperto il New York Times.Da questi account,circa 200, subito cancellati, partivano messaggi diretti a ignari utenti ai quali il falsocomunicava la vincita di 750.000 dollari in una inesistente lotteria di Facebook. Per riscuotere, però, era necessario acquistare una carta regalo iTunes da 200 dollari, di cui beneficiavano i truffatori.(Di venerdì 27 aprile 2018)