F1 | Qualifiche GP Azerbaiijan 2018 | a che ora cominciano? Il programma e come vederle in

oasport

(Di venerdì 27 aprile 2018) Dopo la prima giornata di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan di Formula Uno, si torna in pista per leche andranno a completare la griglia della gara di Baku. La Ferrari sarà ancora in grado di monopolizzare tutta la prima fila dello schieramento o le Mercedes torneranno a fare la voce grossa? Inizieremo a capire meglio la situazione sin dalla terza sessione di prove libere che si disputerà alle ore 12.00 italiane e farà da antipasto alleche, con la Q1, prenderanno il via alle ore 15.00. Salgono le pulsazioni tra i muretti della città vecchia della capitale azera! Di seguito ilcompleto del sabato del Gran Premio dell’Azerbaijan con gli orari delleseguirle in tv. OASport,consuetudine, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni evento, per non perdersi nemmeno un istante del quarto appuntamento del ...