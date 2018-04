F1 - Qualifiche GP Azerbaiijan 2018 : a che ora cominciano? Il programma e come vederle in tv e diretta streaming : Dopo la prima giornata di prove libere del Gran Premio dell’Azerbaijan di Formula Uno, si torna in pista per le Qualifiche che andranno a completare la griglia della gara di Baku. La Ferrari sarà ancora in grado di monopolizzare tutta la prima fila dello schieramento o le Mercedes torneranno a fare la voce grossa? Inizieremo a capire meglio la situazione sin dalla terza sessione di prove libere che si disputerà alle ore 12.00 italiane e ...