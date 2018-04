F1 - Mercedes | Hamilton | ' Abbiamo del lavoro da fare'

F1 Mercedes - Hamilton : «Voglio portare questa squadra il più lontano possibile» : ROMA - Un inizio di stagione al di sotto delle aspettative non ha turbato l'umore e le ambizioni del campione del mondo Lewis Hamilton. In un video sul sito ufficiale della scuderia il pilota britannico ha giurato amore alle Frecce d'Argento. ' La mia speranza per il futuro è che continuiamo a crescere, a ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : riparte il duello tra Ferrari e Mercedes. Vettel e Hamilton tornano sul luogo della ‘ruotata’ : Una scena che è entrata immediatamente di diritto nella storia della Formula Uno, come la incredibile “scazzottata” tra Nelson Piquet ed il cileno Eliseo Salazar ad Hockenheim nel 1982, lo scontro tra Ayrton Senna e Alain Prost a Suzuka nel 1988, l’incidente tra Michael Schumacher e Damon Hill ad Adelaide nel 1994 oppure il crash al via del Gran Premio di Spagna 2016 tra le due Frecce d’argento di Lewis Hamilton e Nico ...

F1 - Mercedes in difficoltà e Lewis Hamilton in crisi : tre gare senza vittorie - mai così male nell’era turbo. Invertiranno la rotta? : Mai così male nell’era del motore ibrido. La Mercedes ha incominciato la stagione nel peggior modo possibile: tre gare senza vittorie (mai successo), appena 85 punti raccolti (111, 119, 114, 99 nel quadriennio passato) e difficoltà evidenti in tutte le circostanze. In Australia si sono fatti beffare dalla strategia della Ferrari, in Bahrain sono andati in difficoltà accendendosi soltanto con un buon utilizzo delle mescole, in Cina (storico ...

Formula 1 - Gp Cina : prima fila alla Ferrari. Vettel in pole - secondo Raikkonen. Dietro le Mercedes con Bottas e Hamilton : Gran premio a tinte rosse, quello di Shanghai. All’ultimo giro delle qualifiche Sebastian Vettel strappa la 52esima pole position della sua carriera. Segue il compagno di scuderia Kimi Raikkonen. Come in Bahrain, la Ferrari conquista la prima fila. E grazie al pilota tedesco segna un nuovo traguardo: il Cavallino non partiva dal primo posto in Cina dal 2004, quando a guidare la Rossa c’era Rubens Barrichello. Alle spalle delle ...

Caso Hamilton alla Mercedes : il pilota inglese nervoso per il dominio Ferrari : La Ferrari SF71H ha stupito tutti in questi primi due gran premi della stagione. La Rossa ha lasciato perplessa anche la Mercedes che si aspettava di essere molto più avanti rispetto alla rivale ma ...

Formula 1 - come gode Vettel : 'Mercedes delusa e preoccupata - Hamilton in crisi di nervi' : Ma la preoccupazione vera è per il 'nervosismo' di Hamilton, scrive il Corriere della Sera: il campione del mondo in carica, arrivato terzo e lontano 17 punti da Vettel in classifica mondiale, 'ha ...

Hamilton si rifà il look : nuovo taglio di capelli e nuovi tatuaggi per il pilota Mercedes : La prima gara di Formula Uno dell'anno non è andata bene per la Mercedes e per Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica infatti è stato beffato con una grande strategia del box Ferrari dal ...

F1 - Toto Wolff : “Lewis Hamilton vicino al rinnovo con la Mercedes”. Il matrimonio vincente proseguirà : Lewis Hamilton sarebbe molto vicino a rinnovare il proprio contratto con la Mercedes. Il Campione del Mondo è in scadenza con le Frecce d’Argento ed è in trattativa con la scuderia. A spegnere qualsiasi voce di mercato è stato Toto Wolff, direttore esecutivo, in un’intervista rilasciata ad Autosport: “Ne abbiamo discusso durante l’inverno, poi ne abbiamo riparlato a gennaio e questi discorsi stanno andando nel modo ...

F1 Mercedes - Wolff sul rinnovo di Hamilton : «Siamo ai dettagli» : DOPO IL 2018? - Vale la pena ricordare che il contratto dell'attuale campione del mondo di Formula 1 è in scadenza alla fine di questa stagione con Mercedes. Detto questo non sembra ci possano essere ...

F1 Mercedes - Hamilton : «La Ferrari ha due carte da giocare» : Noi abbiamo una grande macchina e siamo ancora campioni del mondo e con un paio di modifiche possiamo vincere la prossima gara '. Sul confronto tra i due team Hamilton ha aggiunto: ' Le Ferrari si ...

F1 - Hamilton : “Più uomini - meno computer”/ Mercedes - errore di strategia : “Preferirei fidarmi del mio istinto” : F1, Hamilton: “Più uomini, meno computer”. Mercedes, dopo l'errore di strategia parla il pilota britannico: “Preferirei fidarmi del mio istinto”. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 15:41:00 GMT)

F1 Mercedes - Hamilton vuole il controllo sulla strategia : TORINO - Domenica, nel Gran Premio d'Australia, Lewis Hamilton sembrava essere sulla buona strada per tagliare per primo il traguardo. Sarebbe stata la sua 63esimaa vittoria in F1. È stato un piccolo ...