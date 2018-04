DIRETTA F1 - prove libere LIVE GP Azerbaijan 2018 : il programma e gli orari. Come seguirle in tv e in tempo reale : Si comincia. Quarto appuntamento del Mondiale di F1 2018 ed il Circus si trasferisce a Baku, per la seconda edizione del GP di Azerbaijan (sarebbe la terza ma nel 2016 la denominazione era GP d’Europa). Dopo i round in Australia, Bahrein e Cina, i bolidi sono pronti ad esibirsi sul primo circuito cittadino in calendario (Montecarlo e Montreal gli altri). Sebastian Vettel si presenta ai nastri di partenza in vetta al Mondiale, davanti a Lewis ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : inizia il duello Ferrari-Mercedes nelle prove libere. Le Red Bull pronte ad inserirsi : Finalmente ci siamo. Quarto appuntamento del Mondiale di F1 2018, in quel di Baku, per la seconda edizione del GP di Azerbaijan (sarebbe la terza ma nel 2016 la denominazione era GP d’Europa). Dopo i round in Australia, Bahrein e Cina, i bolidi sono pronti ad esibirsi sul primo circuito cittadino in calendario (Montecarlo e Montreal gli altri). Sebastian Vettel si presenta ai nastri di partenza in vetta al Mondiale, davanti a Lewis Hamilton, e ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : prove libere. Orario d’inizio e come vederle in tv : Oggi venerdì 26 aprile si disputano le prove libere del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Baku si inizia a fare sul serio, incomincia un weekend determinante per tutto il campionato. Nella capitale azera si preannuncia una grande battaglia tra tutti i big, i due turni di prove libere ci diranno chi partirà con i favori del pronostico in vista delle qualifiche e soprattutto della gara di ...

Kimi Raikkonen - GP Azerbaijan 2018 : “Saremo davanti a Baku! Futuro? Io penso a fare bene e per ora mi diverto” : Terzo nell’ultimo GP in Cina (a – 24 da Sebastian Vettel nella classifica del Mondiale 2018 di Formula Uno), Kimi Raikkonen (Ferrari) è fiducioso guardando al prossimo weekend di Baku (Azerbaijan), sul tracciato cittadino più veloce del mondo. Il finlandese vuol riscattare la gara dell’anno scorso che lo vide, suo malgrado, coinvolto in due incidenti: il primo, dopo poche curve, con Valtteri Bottas (Mercedes), gareggiando con la macchina ...

Sebastian Vettel - GP Azerbaijan 2018 : “Alle spalle quanto successo in Cina - a Baku ci sarà grande equilibrio” : Fino al pit stop del Gran Premio della Cina Sebastian Vettel era lanciato verso il terzo successo in altrettante gare in questa stagione. Da quel momento, invece, gliene sono successe di tutti i colori, chiudendo in un poco soddisfacente ottavo posto. La vetta della classifica generale è ancora nelle sue mani, ma l’incidente con Max Verstappen ha inciso parecchio sul finale della gara di Shanghai. Con l’olandese, tuttavia, è tutto ...

Lewis Hamilton - GP Azerbaijan 2018 : “Siamo ancora in un processo di apprendimento. Sono tornato rinvigorito” : Lewis Hamilton ha commentato l’imminente weekend del GP d’Azerbaijan, al quale senza ancora alcuna vittoria in stagione. “Sono trascorse soltanto tre gare. e gare. Ci sarebbe piaciuto vincere ma siamo ancora in un processo di apprendimento, che riguarda gomme, macchina e i nostri avversari. Durante i test e nelle prime gare è una questione di partire bene anche anche di trovare un buon feeling. Bisogna capire la propria ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : le previsioni meteo del fine settimana a Baku : La quarta gara del Mondiale 2018 di Formula Uno è ormai alle porte. Da domani a domenica, Baku (Azerbaijan) sarà la capitale dell’automobilismo mondiale sul tracciato cittadino più veloce del mondo, che tanto affascina gli spettatori per il suo mix di tratti rapidi e misti a condensare aspetti di Monza e Montecarlo. Una sfida per i tecnici sarà trovare l’assetto giusto per la massimizzazione della prestazione. Variabile importante ...

Daniel Ricciardo - GP Azerbaijan 2018 : “Non sarà facile ripetermi dopo Shanghai. Sul futuro…” : dopo il brillante successo nel Gran Premio della Cina, condito da una serie di sorpassi mozzafiato, è Daniel Ricciardo a prendere la scena (con un sorriso davvero notevole stampato in faccia) nel corso della conferenza stampa che sancisce il via ufficiale del GP dell’Azerbaijan 2018 (clicca qui per programma e tv). Il vincitore di Shanghai torna sulle emozioni che gli ha regalato la gara cinese: “Inizierei con il dire che non ho ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : la sfida Ferrari-Mercedes riparte da Baku. Red Bull terzo incomodo : Sarà Baku il teatro del prossimo episodio della sfida tra Ferrari e Mercedes. Il GP d’Azerbaijan rischia di essere uno spartiacque importante, prima che il Circus approdi in Europa. A guidare la classifica è infatti Sebastian Vettel, con 9 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, un bottino che poteva senz’altro essere più cospicuo, per quanto visto in pista fin qui. FERRARI – Soltanto un mese fa sembrava assurdo quanto stiamo per ...