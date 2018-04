F1 Azerbaijan | Raikkonen | «Possiamo sicuramente migliorare»

F1 Azerbaijan - libere 2 : dominio Ricciardo - 2° Raikkonen - solo 11° Vettel : BAKU - Nella seconda sessione di libere è Daniel Ricciardo è il più veloce. L'australiano ha stampato un bel 1'42'795 precedendo di una manciata di centesimi il ferrarista Kimi Raikkonen, che si ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : prove libere 1-2 - risultati e classifica combinata dei tempi. Ricciardo imprendibile - Raikkonen in scia : CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA FP2 Daniel Ricciardo ha realizzato il miglior tempo al termine dei due turni di prove libere del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. L’australiano della Red Bull precede Kim Raikkonen di 69 millesimi, terzo Max Verstappen. Ancora una volta Valtteri Bottas precede il compagno di scuderia Lewis Hamilton. Sebastian Vettel è undicesimo a 1.1 secondi. Le Ferrari sono ottime col passo gara ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : prove libere 2. Il più veloce è Daniel Ricciardo - Kimi Raikkonen è in scia. Sebastian Vettel 11° : È la Red Bull la più veloce dopo la prima giornata di prove libere del GP d’Azerbaijan a Baku. Il miglior tempo appartiene a Daniel Ricciardo, mattatore della seconda sessione in cui ha stampato un notevole 1’42″795, con gomma Ultrasoft. L’australiano, vincitore dell’ultima prova a Shanghai, ha caratterizzato la giornata con una serie impressionante di giri veloci, merito di una vettura che soprattutto nei tratti ...

F1 Azerbaijan - libere 1 : in testa Bottas - 10° Vettel - 15° Raikkonen : BAKU - È il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas a staccare il miglior tempo con 1'44'242 in una prima sessione di prove libere caratterizzata da una pista molto sporca. Dietro di lui si sono ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Ferrari in difficoltà nelle FP1. Cos'è successo alla vettura di Kimi Raikkonen? Pochi giri per Sebastian Vettel : CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA FP1 #FP1 results: #Seb5 P10 1:46.513 and #Kimi7 P15 1:46.861, #AzerbaijanGP pic.twitter.com/Z8W5Z6RRqH - Scuderia Ferrari , @ScuderiaFerrari, April 27, 2018 ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Ferrari in difficoltà nelle FP1. Cos’è successo alla vettura di Kimi Raikkonen? Pochi giri per Sebastian Vettel : La Ferrari non ha iniziato al meglio il lungo weekend del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. Il primo turno di prove libere, infatti, ha messo in mostra una Rossa in difficoltà e incapace di leggere al meglio il tracciato di Baku. Sebastian Vettel ha concluso in decima posizione con il tempo di 1:46.513 a 2.3 secondi da Valtteri Bottas mentre Kimi Raikkonen è addirittura 15esimo a 2.6 secondi. Le prime sensazioni avute non sono ...

Kimi Raikkonen - GP Azerbaijan 2018 : “Saremo davanti a Baku! Futuro? Io penso a fare bene e per ora mi diverto” : Terzo nell’ultimo GP in Cina (a – 24 da Sebastian Vettel nella classifica del Mondiale 2018 di Formula Uno), Kimi Raikkonen (Ferrari) è fiducioso guardando al prossimo weekend di Baku (Azerbaijan), sul tracciato cittadino più veloce del mondo. Il finlandese vuol riscattare la gara dell’anno scorso che lo vide, suo malgrado, coinvolto in due incidenti: il primo, dopo poche curve, con Valtteri Bottas (Mercedes), gareggiando con la macchina ...