F1 Azerbaijan | libere 1 | in testa Bottas | 10° Vettel | 15° Raikkonen

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. Si torna in pista a Baku dopo il primo turno di prove libere svoltosi in mattinata: Valtteri Bottas ha realizzato il miglior tempo precedendo Dani Ricciardo di 35 millesimi e Lewis Hamilton di un secondo. Le Mercedes hanno dato una risposta importante mentre le Ferrari sono ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Valtteri Bottas precede Ricciardo nelle prove libere 1. Ferrari in difficoltà e a lungo ai box : Valtteri Bottas (Mercedes) chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaijan di F1 2018. Sulla pista di Baku, ancora decisamente da pulire, il finlandese ha confermato il suo ottimo stato di forma facendo registrare il miglior tempo in 1:44.242, già sulle migliori prestazioni della scorsa stagione. Alle sue spalle, ad appena 35 millesimi, si è piazzato il vincitore di Shaghai, Daniel Ricciardo (Red Bull) facendo ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Ferrari in difficoltà - Valtteri Bottas miglior tempo - Ricciardo replica : CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA FP1 Valtteri Bottas ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Mercedes ha spinto a fondo nei primi 90 minuti a disposizione dei piloti sul circuito di Baku ed è riuscito a battere Dani Ricciardo per appena 35 millesimi. Lewis Hamilton è terzo ma paga un secondo dal compagno di squadre. Problemi invece per la Ferrari. Sulla ...

LIVE F1 - GP Azerbaijan 2018 in DIRETTA : prove libere 1 (27 aprile). Risultati e classifica in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale F1. Primi novanta minuti a disposizione dei piloti sul tracciato di Baku: per le strade della capitale andrà in scena il primo atto di questo lungo weekend, determinante per il l’intero campionato. Capiremo chi partirà con i favori del pronostico in vista delle qualifiche e soprattutto della gara. Lewis Hamilton cerca un ...

DIRETTA F1 - prove libere LIVE GP Azerbaijan 2018 : il programma e gli orari. Come seguirle in tv e in tempo reale : Si comincia. Quarto appuntamento del Mondiale di F1 2018 ed il Circus si trasferisce a Baku, per la seconda edizione del GP di Azerbaijan (sarebbe la terza ma nel 2016 la denominazione era GP d’Europa). Dopo i round in Australia, Bahrein e Cina, i bolidi sono pronti ad esibirsi sul primo circuito cittadino in calendario (Montecarlo e Montreal gli altri). Sebastian Vettel si presenta ai nastri di partenza in vetta al Mondiale, davanti a Lewis ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : inizia il duello Ferrari-Mercedes nelle prove libere. Le Red Bull pronte ad inserirsi : Finalmente ci siamo. Quarto appuntamento del Mondiale di F1 2018, in quel di Baku, per la seconda edizione del GP di Azerbaijan (sarebbe la terza ma nel 2016 la denominazione era GP d’Europa). Dopo i round in Australia, Bahrein e Cina, i bolidi sono pronti ad esibirsi sul primo circuito cittadino in calendario. Sebastian Vettel si presenta ai nastri di partenza in vetta al Mondiale, davanti a Lewis Hamilton, e certamente non si augura di ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : prove libere. Orario d’inizio e come vederle in tv : Oggi venerdì 26 aprile si disputano le prove libere del GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Baku si inizia a fare sul serio, incomincia un weekend determinante per tutto il campionato. Nella capitale azera si preannuncia una grande battaglia tra tutti i big, i due turni di prove libere ci diranno chi partirà con i favori del pronostico in vista delle qualifiche e soprattutto della gara di ...

F1 oggi (venerdì 27 aprile) - GP Azerbaijan 2018 : orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere. Dirette e differite su Sky e TV8 : Quarto appuntamento del Mondiale di F1 2018 ed il Circus si trasferisce a Baku, per la seconda edizione del GP di Azerbaijan. Dopo i round in Australia, Bahrein e Cina, i bolidi sono pronti ad esibirsi sul primo circuito cittadino in calendario (Montecarlo e Montreal gli altri). Sebastian Vettel si presenta ai nastri di partenza in vetta al Mondiale, davanti a Lewis Hamilton, e certamente non si augura di replicare quanto avvenuto l’anno scorso ...

