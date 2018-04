F1 Azerbaijan | Hamilton | «Non sono preoccupato | sono trascorse solo tre gare»

F1 Azerbaijan - Hamilton : «Sono trascorse solo tre gare - non sono preoccupato» : BAKU - Lewis Hamilton ostenta tranquillità alla vigilia del Gran Premio dell'Azerbaijan, nonostante lo zero nella casella vittorie in questo 2018. Il Campione del Mondo ha infatti dichiarato: ' sono trascorse soltanto tre gare. Certo ci sarebbe piaciuto vincere, ma siamo ancora in un processo di apprendimento, che riguarda gomme, macchina e i nostri avversari. ...

Lewis Hamilton - GP Azerbaijan 2018 : “Siamo ancora in un processo di apprendimento. Sono tornato rinvigorito” : Lewis Hamilton ha commentato l’imminente weekend del GP d’Azerbaijan, al quale senza ancora alcuna vittoria in stagione. “Sono trascorse soltanto tre gare. e gare. Ci sarebbe piaciuto vincere ma siamo ancora in un processo di apprendimento, che riguarda gomme, macchina e i nostri avversari. Durante i test e nelle prime gare è una questione di partire bene anche anche di trovare un buon feeling. Bisogna capire la propria ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : i segnali di inquietudine di Lewis Hamilton. Quando la macchina non risponde come vorrebbe - mostra delle crepe : “Il mio obiettivo rimane il solito che è quello di vincere il Mondiale ma settimana scorsa non siamo stati i più veloci. Se la stagione continua così sarà molto difficile vincere: se c’è un’opportunità dobbiamo coglierla. Sono consapevole che le performance sono lontane dalle attese, dobbiamo migliorare perché i risultati delle prime tre gare non sono stati all’altezza, siamo la seconda o addirittura la terza squadra in questo momento, ma ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : i segnali di inquietudine di Lewis Hamilton. Quando la macchina non risponde come vorrebbe - mostra delle crepe : “Il mio obiettivo rimane il solito che è quello di vincere il Mondiale ma settimana scorsa non siamo stati i più veloci. Se la stagione continua così sarà molto difficile vincere: se c’è un’opportunità dobbiamo coglierla. Sono consapevole che le performance sono lontane dalle attese, dobbiamo migliorare perché i risultati delle prime tre gare non sono stati all’altezza, siamo la seconda o addirittura la terza squadra in questo momento, ma ...