Europa League | Condò | ' Mi girano le pal@@ | doveva esserci la Lazio'

Europa League : Griezmann salva l'Atletico - all'Arsenal non basta Lacazette : All'Emirates termina in parità l'andata della semifinale, i Colchoneros resistono nonostante il rosso a Vrsaljko in avvio

Europa League - Arsenal spreca contro Atletico. Marsiglia ok : La squadra di Rudi Garcia ha battuto 2-0 il Salisburgo, mentre gli uomini guidati da Wenger sono stati bloccati sull'1-1 dai Colchoneros

Video Highlights Marsiglia-Salisburgo 2-0 : Tabellino Europa League 26-04-2018 : Risultato Finale Marsiglia-Salisburgo 2-0: Cronaca e Video Highlights Partita Semifinale d’Andata Europa League 26 Aprile 2018 Il Marsiglia proviene da una convincente vittoria per 5-1 contro il Lilla, mentre il Salisburgo da una vittoria per 3-1- contro l’Altach. E’ una squadra in forma quella di Rudi Garcia, con Payet e Thauvin i le due stelle del gruppo. Sarebbe un sogno quello di arrivare ad una finale europea dopo ...

Marsiglia-Salisburgo 2-0 - semifinale Europa League 2018 : al Velodrome decidono le reti di Thauvin e Njie : Nella bolgia del Velodrome il Marsiglia batte 2-0 il Salisburgo nell’andata della semifinale di Europa League 2018. L’OM, trascinato dal pubblico di casa, si è imposto grazie alle reti di Thauvin e Njie e andrà in Austria con un importante vantaggio per cercare di conquistare la finale di Lione. Inizio equilibrato, con le due squadre che tengono palla a centrocampo. Dopo una decina di minuti però il Marsiglia accelera il ritmo e passa in ...

Europa League - l'Atletico Madrid pareggia 1-1 in casa dell'Arsenal : Dopo le due serate di Champions, oggi è stato il turno dell'Europa League con le due semifinali d'andata. L'Arsenal di Arsene Wenger non riesce a battere il favorito Atletico Madrid di Simeone nonostante abbia giocato per oltre 80 minuti in superiorità numerica per l'espulsione dell'ex Sassuolo Vrsaljko. I gol portano la firma di Alexandre Lacazette, su assist di Wilshere per i Gunners, mentre per i colchoneros ci ha pensato il solito Griezmann ...

Video Gol Arsenal-Atletico Madrid 1-1 : Highlights e Tabellino Europa League 26-04-2018 : Griezmann risponde a Lacazette. Arsenal-Atletico Madrid 1-1, Lacazette, Griezmann, Gara di Andata della Semifinale di Europa League 26 Aprile 2018 Il primo round tra Arsenal e Atletico Madrid, giocatosi all’Emirates Stadium, si conclude sull’1-1 grazie alle reti di Lacazette prima e Griezmann poi. LE SCELTE – Gunners con Ozil e Welbeck alle spalle di Lacazette unica punta nel 4-3-2-1; Colchoneros con Griezmann e Gameiro a ...

Europa League - semifinali di andata : 23.02 Mille emozioni tra Arsenal e Atletico Madrid nell'andata delle semifinali di Europa League. Finisce 1-1 una parita intensa che sa di beffa per i Gunners, in superiorità numerica per 80' e in vantaggio per 21'.L'espulsione di Vrsaljko al 10' (seguita da quella di Simeone) lascia i 'colchoneros' in dieci. L'Arsenal passa al 61' con Lacazette ma poi concede il contropiede fatale a Griezmann all'82'. Nell'altra semifinale, successo 2-0 del ...

