Euroflora | le prelibatezze nel piatto | sold out per la giornata di domani | 28 aprile

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 aprile 2018), sabato 28avrà inizio alle ore 10 la mattinata più golosa di2018. Il primo appuntamento è la conferenza stampa – alle 10 nello Spazio incontri Fienile – di una prelibatezza esclusiva: il Bon Bon al Narciso dell’Antola, presentato in anteprima a2018 dalla storica confetteria genovese Pietro Romanengo fu Stefano grazie a l’Ente Parco dell’Antola. Pietro Romanengo fu Stefano, la più antica confetteria d’Italia dal 1780, famosa in tutto il mondo per le sue dolci golosità – confetti, frutta candita, conserve, fondants e cioccolatini – valorizza con questa creazione il fiore simbolo della bellezza, che ogni primavera profuma le Valli dell’Antola, un paradiso naturalistico a venti minuti dalla città, con copiose fioriture. Presenteranno il nuovo confetto Pietro Romanengo e Daniela Segale, presidente ...