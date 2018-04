Este | L' ORTO DEI NONNI IN FONDAZIONE SANTA TECLA

Striscia di Gaza - un manifestante palestinese morto/ Ultime notizie - protEste contro Israele : 168 feriti : Striscia di Gaza, un manifestante palestinese morto. Continuano le proteste contro Israele, oggi la quinta Marcia del ritorno: almeno 168 feriti. Le Ultime notizie sulle manifestazioni(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 17:58:00 GMT)

ViEste - riesplode la guerra tra clan : morto in un agguato in strada ragazzo di 25 anni : Antonio Fabbiano è stato ucciso ieri con colpi di fucile al torace e all'addome: si ritiene che il delitto sia maturato nell'ambito di una guerra tra bande criminali.Continua a leggere

Napoli - diecimila tifosi hanno fEsteggiato all'aeroporto la vittoria contro la Juventus. Sarri guarda avanti : 'Ora pensiamo alla Fiorentina' : Napoli - Napoli ha dormito poco, ma il risveglio è stato comunque dolce. Perché la vittoria con la Juventus è stata festeggiata fino all'alba. diecimila tifosi hanno aspettato l'arrivo della squadra ...

Brescia - la mamma invEste il figlio in retromarcia/ Morto il bambino di 4 anni : poco tempo fa un caso simile : Brescia, Morto bimbo di 4 anni investito da suv della mamma. La donna stava facendo retromarcia e non si è accorta. Una tragedia avvenuta quest’oggi in Lombardia(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 22:24:00 GMT)

Atac e la lettera del Ministero : Roma non rEsterà senza trasporto pubblico - per ora : Atac è fallita? Il Ministero dei trasporti ha revocato la concessione di trasporto pubblico? Nulla di tutto questo. Ha creato un vero panico la lettera che il Ministero dei trasporti ha inviato al comune di Roma a...

Morto Luca Lunardi - “re della movida” torinese : il suo Pick-Up ospitava le fEste di Juve e Toro : Luca Lunardi era il proprietario di uno dei locali più frequentati di Torino. Malato da tempo, lascia due bambini piccoli.Continua a leggere

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Russia : giornalista Borodin morto caduto da balcone. Giallo su sue inchiEste : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Russia, Giallo sulla morte del giornalista Maxim Borodin, caduto dal balcone della sua casa. Indagava su morti sospette in Siria (16 aprile 2018)(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 13:06:00 GMT)

Padova : Este - scontro frontale tra due auto - un morto e un ferito : Padova, 11 apr. (AdnKronos) - Poco dopo le ore 15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via AthEste ad Este (Pd) per lo scontro frontale tra due auto: una persona deceduta e una ferita. I pompieri accorsi nella zona industriale hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’uomo 71 enne del posto,

RIFORMA PENSIONI/ Aumentano i pensionati all'Estero. Boom di Portogallo e Bulgaria (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Aumentano i pensionati all'estero. Boom di Portogallo e Bulgaria. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 11 aprile(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 15:21:00 GMT)

Genova. Harold Vivar Pluas morto all’Esterno del Kaoba : Dramma a Genova dove un ventenne è morto dopo un volo di una decina di metri. La vittima voleva recuperare

TriEste - ‘come porto la cintura esplosiva in aeroporto?’ : minore istigava al jihad sul web. ‘Pronto a fare attentato a scuola’ : Gestiva il canale “Khalifah News Italy” su Telegram. Inneggiava all’attentato al mercatino di Natale di Berlino. Si informava su come far “passare una cintura esplosiva attraverso le porte automatiche”. Secondo gli inquirenti, era pronto a compiere un attentato a scuola. Un minorenne italiano di origine algerina è stato individuato e denunciato dagli uomini della sezione Cyberterrorismo della Polizia Postale di ...

TriEste - la Pasqua ortodossa tra luci e cibi sacri : Entrano nel vivo i riti delle diverse comunità della città nelle chiese di San Nicolò e San Spiridione

Mega-manifesto anti aborto - protEste e sit-in a Roma «Raggi lo rimuova subito» : La raccolta firme lanciata dall’associazione Vita di Donna Onlus. «Contro l’integralismo religioso che aggredisce la 194 e che offende donne e uomini». Il cartellone, in via Gregorio VII è stato affisso per la campagna di ProVita

Maxi-manifesto anti aborto a Roma - protEste e sui social. «Raggi lo rimuova» : Un messaggio esplicito, firmato ProVita, campeggia sotto la gigantografia di un feto nel grembo materno, affissa a Roma in via Gregorio VII. «Tu eri così a 11 settimane. Tutti i...