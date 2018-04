Esperimento storico | cervello tenuto in vita per 36 ore fuori dal corpo

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 aprile 2018)condotto negli Stati Uniti: ildi maiali è statoinper 36 oredal. La ricerca è stata condotta dal gruppo dell’università di Yale guidato da Nenad Sestan e presentato in un convegno sulle Neuroscienze organizzato dai National Institutes of Health, ma non ancora pubblicato su una rivista scientifica. I cervelli, sono stati ottenuti da un mattatoio e rianimati con una nuova tecnica di irrorazione sanguigna: l’elettroencefalogramma rilevava un’attività elettrica simile a quella emessa da unin stato di coma, con un’onda cerebrale piatta, ma cellule nervose erano sane e attive. Cio’ renderebbe tecnicamente vivo l’organo, tanto da mettere in discussione lo stesso concetto di morte. Immediato il dibattito: mentre gli esperti di bioetica si chiedono se unumano trattato allo stesso modo ...