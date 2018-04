Esercizio 2017 | un anno eccellente per Boehringer Ingelheim

Fondazioni : Cariverona - Esercizio 2017 chiuso con avanzo 17 - 59 mln di euro (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nel corso dell' esercizio sono stati deliberati 455 interventi erogativi con un impegno complessivo di 50,8 milioni ed effettuate erogazioni per cassa per 64,2 milioni. Per il 2018 viene rispettato l'impegno annuo di 40 milioni nell'ambito degli obiettivi fissati dal piano

Beghelli - utili e ricavi in calo nell'Esercizio 2017 : Teleborsa, - Risultati in chiaroscuro per Beghelli , il cui Gruppo progetta e produce apparecchi per l'illuminazione tecnico professionale, che chiude l'esercizio 2017 con un risultato netto di gruppo ...