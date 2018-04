“Era lì che galleggiava…” Ritrovamento choc in Italia Cammina lungo il fiume | si ferma

“Era solo un mal di piedi”. Va in ospedale e muore. Un dolore incessante e qualche linea di febbre - nulla di preoccupante - ma Natalie decide di andare in ospedale. I medici la dimettono : “Signora non è nulla” - poi la tragedia : Una vita serena, una famiglia, sei figli e un marito splendido. Natalie Billingham a 33 anni non poteva desiderare di meglio, eppure la sua esistenza ha preso una piaga inaspettata e tragica. Tutto è iniziato con un persistente dolore ai piedi che non voleva passare. Vista la situazione con il marito hanno deciso che era il caso di andare in ospedale. Al pronto soccorso del Sandwell, nelle West Midlands , i medici hanno deciso di ...

“Eravamo così felici…”. Poi la terribile tragedia. Gemelle unite per la pelle - decidono di fare tutto insieme : anche l’attesa di un bebè. I bambini purtroppo muoiono - ma quello che accade dopo ha emozionato tutti : Alcuni fratelli sono molto uniti, fin da bambini sviluppano un unione incredibile che andrà avanti per tutta la vita. Ma per qualcuno questo legame è veramente incredibile: i fratelli gemelli, uniti dal primo tocco della vita, condividono qualcosa che li rende veramente unici. così è anche per due sorelle americane Jalynne e Janelle che fin da bambine sono state come una sola cosa. Proprio per questa ragione hanno sempre fatto tutto ...

“Era solo un dente cariato”. Invece sta per morire. A 23 anni la sua vita è perfetta : un lavoro fantastico e un matrimonio da organizzare. Poi quel dolorino incessante. Così decide di andare dal dentista - ma quello che scopre è allucinante : Chi ne soffre lo descrive come uno dei dolo più grandi che si possano provare. Il mal di denti è una vera e propria tortura. Lauren Neilly è una ragazza di 23 anni irlandese e da qualche settimana aveva proprio un dolore incessante alla bocca. Stava Così male che non riusciva neanche ad andare a lavoro presso la banca Barclay dove era impiegata da appena 10 mesi. Poi c’era anche quell’altra stranezza. Un taglietto sul dito che ...

“Ha scelto!”. UeD : Nilufar l’ha fatto per la prima volta. Il percorso della Addati è stato difficile e le critiche non sono mancate. Adesso però ha stupito tutti : “Erano in macchina…”. Qualcuno l’ha presa malissimo : Ancora troppa indecisione per Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Il pubblico di Uomini e Donne sta iniziando a spazientirsi e a chiedersi quando le due troniste annunceranno la loro scelta che per ora sembra essere ancora abbastanza lontana. Per Sara sono rimasti in studio Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, per Nilufar Addati invece Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi. Ma in particolare i fan del trono classico hanno puntato gli occhi ...

ANNA TATANGELO/ “Era un bel po' di tempo che non dicevo ‘sono orgogliosa di me’” : ANNA TATANGELO, protagonista nelle cucine di Celebrity Masterchef Italia 2018, questa sera sarà nel salotto del Maurizio Costanzo Show, dove avrà la possibilità di...(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 09:10:00 GMT)

“Era evidente”. Fabrizio Frizzi - l’ultimo straziante video. Ecco come appariva Fabrizio poco prima della tragedia. In molti si erano accorti che qualcosa non andava : Fabrizio Frizzi non ha mollato. Non ha lasciato che il male si prendesse la sua vita, che la cambiasse e la ridisegnasse a suo piacimento. No, la paura, il dolore, la sofferenza e i medici che dicevano che: “No, forse è meglio che te ne stai a casa”. Ma la sua casa non era solo quella dove vedeva crescere la piccola Stella, ma quello studio con tante prese e telecamere che ogni sera lo portava dentro le case degli italiani. Che Fabrizio ...

Frizzi - Montezemolo : “Era il primo a chiamarmi ogni volta che vinceva la Ferrari” : “Tra i ricordi personali vorrei ringraziarlo perché ogni volta che vinceva la Ferrari era il primo a telefonarmi”. Così Luca Cordero di Montezemolo, tra i primi ad arrivare questa mattina alla camera ardente di Fabrizio Frizzi allestita alla Rai. L'articolo Frizzi, Montezemolo: “Era il primo a chiamarmi ogni volta che vinceva la Ferrari” proviene da Il Fatto Quotidiano.

“È morto - ci mancherà”. Italia - addio a un grande ‘personaggio’. Un lutto che lascia un grandissimo vuoto : “Era una persona creativa - saggia e pulita” : ”Era una bella persona, saggia, sincera, positiva, lontana dalle tensioni che troppo spesso dominano anche chi ha a che fare con qualcosa di eminentemente spirituale come l’arte”, scrivevano di lui. Performance artist, scultore e architetto giapponese, tra i più noti a livello internazionale, è morto all’età di 78 anni, in seguito ad una lunga malattia, Hidetoshi Nagasawa (Tonei, 1940). Alla fine degli anni Sessanta, ...

Mostrò i genitali a una bimba di 10 anni. Assolto perché “Era in mezzo a una strada” : Un uomo di 45 anni lo scorso luglio si spogliò completamente davanti a una bambina di 10 anni: accusato di atti osceni, è stato Assolto perché non compì quei fatti nei pressi di scuole o asili, ma "solo" in mezzo a una strada.Continua a leggere

Processo Cucchi - il teste : “Era gonfio come una zampogna. Mi disse che i carabinieri si erano divertiti” : Era un racconto parzialmente noto, ma ripetuto in una aula di Tribunale davanti ai giudici della corte d’Assise colpisce per l’essenzialità di quello che mostra. “Quando ho visto Stefano la prima volta stava ‘acciaccato’, era gonfio come una zampogna, aveva ematomi sul viso e sugli zigomi, era viola, perdeva sangue da un orecchio, non parlava bene e non riusciva neanche a deglutire. Quando gli ho visto la schiena ...

“Era ancora viva…”. Omicidio Cisterna : dettagli strazianti. La terribile morte di Alessia e Martina è stato uno choc. Quello che è uscito fuori sulla più piccola delle figlie di Luigi Capasso e Antonietta Gargiulo fa rabbrividire : Nuove pesanti rivelaziono, riguardanti la strage di Latina. Martina, la figlia più piccola di Luigi Capasso e Antonietta Gargiulo, non è morta nel sonno, come si era detto inizialmente, ha sentito tutto e si è accorta di Quello che stava accadendo in casa. Secondo Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha visto?, la piccola era sveglia quando suo padre si aggirava nell’appartamento di Cisterna di Latina armato e pronto a ...