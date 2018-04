Endometriosi | tra le cause scatenanti anche i componenti della plastica

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 aprile 2018) Gli ftalati, prodotti chimici che vengono aggiunti alla materie plastiche per migliorarne la mobilita’, sono tra ledell’, malattia caratterizzata dalla presenza anomala del tessuto che riveste la parte interna dell’utero edi altri organi. L’argomento e’ tra quelli all’ordine del giorno al convegno mondialeSocieta’ die disturbi ginecologici (Seud) in corso a Firenze. “L’è legata agli ormonidonna, e i contaminanti ambientali, come appunto gli ftalati, sono sostanze che hanno effetti ormonali” spiega Felice Petraglia, presidente del convegno, ordinario di ginecologia e ostetricia presso l’Universita’ di Firenze e direttore del dipartimento materno infantile dell’Azienda ospedaliera di Careggi. “E’ stato verificato ...