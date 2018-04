Encefalopatia epatica | ecco i segnali ‘spia’ della malattia che ogni anno causa 15mila

caffeinamagazine

(Di venerdì 27 aprile 2018) La confusione mentale è uno dei‘spia’ dell’insorgenza dell’, la complicanza con cui si manifesta lo scompensocirrosi, unacronica e degenerativa del fegato che provocacircadecessi. “L’invece si presenta in circa il 20% dei cirrotici e sulla base del decorso clinico viene classificata in episodica, ricorrente o cronica. E’ uno scompenso che ha un grosso impatto sulla qualità e sull’aspettativa di vita dei malati. Tanto da essere un vero e proprio ‘tsunami’ per le famiglie”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Oliviero Riggio, professore associato di Gastroenterologia Università Sapienza di Roma. Ma l’si può scoprire in anticipo intercettando‘spia’, come la confusione mentale, e utilizzando un ...