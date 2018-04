Elon Musk annuncia costruzione di drago-cyborg

Elon Musk - i consigli per riuscire meglio in azienda : Elon Musk fornisce una serie di consigli per poter lavorare al meglio e va avanti il progetto per SpaceX.

FINLANDIA DICE STOP AL REDDITO DI CITTADINANZA/ “Obiettivo fallito” : flop ‘profezia’ di Elon Musk e Google : REDDITO di CITTADINANZA, FINLANDIA lo boccia: esperimento fermato. Il ministro delle Finanze annuncia: “Serve un nuovo sistema”. Le ultime notizie sulla misura per i disoccupati(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 13:11:00 GMT)

Sarà costruito in Europa il prototipo del treno supersonico di Elon Musk : Chi lavora ad Hyperloop Fondata nel 2013, HyperloopTT ha un team di oltre 800 ingegneri, creativi ed esperti di tecnologia e 40 partner aziendali e universitari in tutto il mondo. HyperloopTT, con ...

Sarà costruito in Europa il prototipo del treno supersonico di Elon Musk : Sarà realizzato in Europa e più precisamente a Tolosa, in Francia, il primo sistema HyperloopTT a grandezza naturale: il treno ideato dal fondatore di Tesla e SpaceX? Elon Musk che viaggia alla velocità del suono. E c'è anche una parte importante d'Italia: al progetto internazionale lavorano 30 italiani, così come italiano - nato a Terni e cresciuto ad Arezzo - è anche Bibop Gresta, ...

Usa - Elon Musk raccoglie 113 milioni di dollari per Hyperloop : Boring Co, la società che fa capo al patron di Tesla Elon Musk, ha raccolto 113 milioni dollari per realizzare i tunnel e la tecnologia necessari alla costruzione di Hyperloop, futuristico sistema di ...

Elon Musk tornerà a far produrre le Tesla agli uomini dopo il fallimento dei robot? : Il problema di Tesla sono i robot. Elon Musk ha ammesso che l'eccessiva automazione della produzione della Model 3 è tra le principali cause del rallentamento della produzione. Musk, che da qualche ...

Chi è Maye Musk - la mamma di Elon - modella a 69 anni : Si chiama Passionflix, è una startup specializzata nello streaming di film romantici che lo scorso novembre ha raccolto quasi 5 milioni di dollari di investimenti.

SpaceX - Elon Musk vuole colonizzare Marte : ecco l’astronave che ci porterà sul Pianeta Rosso : l’astronave per Marte di SpaceX non resterà un prototipo ancora per molto. Elon Musk, fondatore e CEO di SpaceX, ha postato una foto su Instagram del “corpo principale” dell’astronave BFR. La compagnia sta costruendo il veicolo per portare le persone su Marte e altre destinazioni del sistema solare. Questo veicolo in compositi di fibra di carbonio sarà molto grande: 48 metri di lunghezza per 9 di ampiezza. E questo vale solo per l’astronave, che ...

Intelligenza artificiale - Elon Musk : “Sarà un dittatore immortale e la più grande minaccia esistenziale dell’umanità” : Immaginate il leader mondiale che meno preferite e poi immaginate che non sia una persona, ma una rete di milioni di computer in tutto il mondo. Questo “dittatore digitale” ha accesso immediato a qualsiasi informazione registrata su ogni persona che sia mai vissuta. Può realizzare milioni di calcoli in una frazione di secondo, controllare l’economia e i sistemi di difesa del mondo in autonomia e non morirà mai. Questo è il ritratto di un ...

Tesla - perché la parabola di Elon Musk rischia di fallire : Tesla, l’azienda californiana nota per le sue auto elettriche, attraversa un periodo assai difficile. La società ha corso molto in borsa, ma la produzione è rimasta al palo e la narrazione carica di promesse sembra essersi scontrata con la dura realtà. di Antonio Sileo (fonte: lavoce.info) La fortuna sociale Tesla produce auto elettriche premium, ma anche pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia. In pochissimi anni ha raggiunto una ...

Elon Musk teme un 'dittatore immortale' nato dall'intelligenza artificiale : Elon Musk ce l'ha (di nuovo) con l'intelligenza artificiale. E usa (di nuovo) toni non certo rassicuranti. Intervistato per un documentario girato da Chris Paine, il fondatore di Tesla ha affermato che “l'intelligenza artificiale può diventare un dittatore immortale” dal quale “non sarà possibile scappare”. Se non altro perché, a differenza dei despoti umani, l'AI non invecchia e ...

Tesla - la crisi della normalità di Elon Musk : Specialista dell'eccezionale, l'imprenditore sembra arrancare in una sfida ordinaria per una multinazionale: produrre tanto in poco tempo

Elon Musk : 'Marte futura oasi nel caso di terza guerra mondiale' Video : #Elon Musk è il miliardario statunitense di origini sudafricane fondatore dell'azienda aerospaziale #spacex, e anche di Tesla Motors, una societa' che produce veicoli elettrici e prodotti per lo stoccaggio energetico. Neuralink, invece, è un progetto che si occupa di svolgere attivita' di ricerca per realizzare dispositivi da impiantare nel cervello umano, per far sì che si crei sempre di più una commistione tra umanita' e software, tenendo il ...

Il pesce d'aprile autoironico di Elon Musk : Lo scorso marzo è stato un periodo nerissimo per le azioni di Tesla , che in un mese hanno bruciato il 22% del loro valore, cedendo il 12% solo nei due giorni successivi all' incidente mortale che ha ...