Elezioni Messina | la proposta di Sciacca | ' Un polo multifunzionale in Fiera'

Elezioni Messina - Sciacca su De Luca e Bramanti : 'Cittadini meritano rispetto - la politica non è cabaret' [FOTO] : ... ma piccoli e costanti passi tangibili con l'obiettivo di riqualificare l'intero tessuto urbano e ridare slancio all'economia. Iniziando dal lavoro, dalla messa in sicurezza del territorio e da un'...

Elezioni 2018 - a Messina Casapound candida un condannato per calunnia nei confronti di un maresciallo dei carabinieri : condannato e candidato alla Camera. Casapound a Messina punta su Daniele Schinardi, il consulente tecnico delle intercettazioni finito prima ai domiciliari e poi, nel 2014, in carcere con l’accusa di calunnia aggravata dalle modalità mafiose. Il processo si è concluso nel febbraio 2015 con la condanna del candidato a 2 anni e 4 mesi di reclusione. In attesa dell’appello, quindi, il Tribunale di Reggio Calabria lo ha giudicato colpevole ...