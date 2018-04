Editoria | Cdr Askanews | siamo a rischio sopravvivenza 2

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 aprile 2018) (AdnKronos) – “La risposta dell’editore Luigi Abete in questa fase di difficoltà – rileva il Cdr di- è stata quella di scaricare totalmente le perdite per il mancato contratto con la Presidenza del Consiglio, ancora una volta, sulle spalle dei lavoratori, con la minaccia di liquidazione e l’applicazione di una cassa integrazione pesantissima, il cui conto è pagato dai giornalisti, dalle loro famiglie e, anche, dai contribuenti. Lo stesso Abete che nei salotti televisivi offre lezioni su come si devono comportare le imprese virtuose”.“La situazione, già insostenibile, rischia di spegnere una voce autorevole del panorama italiano. Il Cdr torna a fare un appello a tutte le forze politiche, economiche, sociali e di categoria affinché si attivino perché questo non accada e a fare il possibile per tutelare i posti di lavoro e la pluralità ...