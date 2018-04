Ed Sheeran | il nuovo singolo è ' Happier'

Ed Sheeran : il nuovo singolo “Happier” conquista le classifiche mondiali : HAPPIER è il nuovo singolo di Ed Sheeran tratto dall’album multiplatino “DIVIDE”, oltre 14 milioni di copie vendute nel mondo. Divide (‘÷’) è stato l’album più venduto del 2017 in Italia: da 17 anni, dall’album “1” dei Beatles, un artista internazionale non raggiungeva la posizione n.1 della classifica di vendita dell’anno. “Happier” è uno dei brani favoriti dai fan e ha già sorpassato i 300 milioni di stream solo su Spotify (500 tra ...

Audio - testo e traduzione di Happier di Ed Sheeran - il nuovo singolo racconta la nostalgia di un amore finito : Happier di Ed Sheeran è il nuovo singolo estratto dall'album multi-platino Divide, da venerdì 27 aprile in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali streaming e download. Il re delle classifiche di vendita torna a suonare in radio con Happier, dopo il successo di Perfect lo scorso autunno, di cui ha rilasciato anche due versioni inedite, per due collaborazioni da sogno: una con Beyoncè e una con Andrea Bocelli. Con oltre 14 ...

Il nuovo album di Ed Sheeran in fase di lavorazione durante il Divide Tour : gli ultimi aggiornamenti : Il nuovo album di Ed Sheeran è in fase di lavorazione: il cantante inglese è stato avvistato in studio di registrazione, in Nuova Zelanda. Tra uno show e l'altro del suo Divide Tour 2018 negli stadi, Ed Sheeran ha iniziato le registrazioni del prossimo album. Sarà difficile eguagliare lo straordinario successo registrato da Divide, che ha registrato record di vendite assoluti in decine di Paesi del mondo. In Italia, l'album è certificato ...

La tracklist di Revamp - il nuovo album di Elton John con gli omaggi di Ed Sheeran - Lady Gaga e Demi Lovato : Revamp è il titolo del nuovo album di Elton John, in arrivo sul mercato discografico internazionale il prossimo 6 aprile. Si tratta di un lavoro discografico particolare: in Revamp, infatti, vi saranno numerosi duetti con alcune delle popstar della musica internazionale più amate. L'album celebrerà la carriera cinquantennale di Elton John, grazie alle voci di grandi star del momento. Prendono parte a Revamp artisti del calibro di Ed ...

Elton John : nel nuovo album “Revamp” Ed Sheeran canterà “Candle In The Wind” : Elton John ha annunciato l’uscita di “Revamp”, nuovo album atteso sul mercato venerdì 6 aprile. via GIPHY Si tratta di una raccolta delle più importanti canzoni firmate da Elton John e dal co-writer Bernie Taupin reinterpretate da alcuni dei più celebri artisti del momento. Tra questi, naturalmente non poteva mancare Ed Sheeran, grande amico di Elton, che ha prestato la sua voce nella bellissima “Candle In The ...

Ed Sheeran sostiene Why Don’t We con Trust Fund Baby : video - testo e traduzione del nuovo singolo : Ed Sheeran sostiene Why Don't We con Trust Fund Baby, il nuovo singolo rilasciato dalla band americana che porta, tra le altre, la firma del cantautore inglese. Oltre 120 milioni di stream in tutto il mondo per 2.400.000 follower su Instagram e oltre 140 milioni di views per i loro video su Youtube per un totale che supera 1.500.000 di subscriber in poco più di un anno al loro canale ufficiale. I Why Don't We sono tra le realtà emergenti di ...